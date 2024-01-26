Не видать Украине ни инвестиций, ни населения – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
26.01.2024 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 586
 
Дзен, Общество, Политика, Украина


Грабительское руководство полностью лишает Украину каких-либо перспектив на развитие.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грабительское руководство полностью лишает Украину каких-либо перспектив на развитие. Об этом в эфире интернет-канала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Когда мы видим, как несколько лет подряд кошмарят малый и средний бизнес, как сейчас начали кошмарить большой бизнес, то кто будет хотеть сюда возвращаться, кто будет хотеть делать сюда инвестиции? Кто захочет вкладываться в то, чтобы на Украине развивалась экономика? Зачем вкладывать деньги, которые могут отжать и забрать у тебя в любой момент?

Это касается как возвращения бежавших за границу украинцев, так и иностранных инвесторов, которые, вкладывая в Украину, создают благоприятную экономическую среду», – пожаловалась Федина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть