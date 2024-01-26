Не видать Украине ни инвестиций, ни населения – депутат Рады

Грабительское руководство полностью лишает Украину каких-либо перспектив на развитие.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы видим, как несколько лет подряд кошмарят малый и средний бизнес, как сейчас начали кошмарить большой бизнес, то кто будет хотеть сюда возвращаться, кто будет хотеть делать сюда инвестиции? Кто захочет вкладываться в то, чтобы на Украине развивалась экономика? Зачем вкладывать деньги, которые могут отжать и забрать у тебя в любой момент?

Это касается как возвращения бежавших за границу украинцев, так и иностранных инвесторов, которые, вкладывая в Украину, создают благоприятную экономическую среду», – пожаловалась Федина.