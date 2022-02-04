Не видать вам Кибер-НАТО – Венгрия продолжает мстить Украине

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Новости Украины

Киев не получил членство в объединённом центре передовых технологий по киберобороне НАТО из-за вето со стороны венгерского правительства.

Об этом сообщило издание «Европейская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, медиаресурс утверждает, что Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

При этом отмечается, что о факте «блокады» одной из стран Альянса накануне говорил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако источник издания подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

«Есть такая институция, которая называется кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этой уважаемой институции», – пожаловался Данилов в эфире принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1».

Также он возмутился, что всё это происходит в то время, как на Украине идет «война» и постоянно происходят кибератаки.

«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали… Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнёры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?» – сокрушался секретарь СНБО.

В то же время «Европейская правда» со ссылкой на одного из участников процесса переговоров подтверждает, что речь идет о блокировании именно со стороны венгерского правительства.

Данная новость очень огорчила многих украинствующих деятелей. Так, киевский политолог Юрий Романенко посетовал на то, что эта ситуация – бумеранг, вернувшийся Украине после дискриминационной пиар-политики экс-президента Петра Порошенко.

«Привет от Петра Алексеевича, когда он и его мрази толкали закон об образовании перед выборами, то мы все предупреждали, чем закончится тупое игнорирование интересов маленькой Венгрии. Ну, это наши национальные интересы, – тогда нам говорили. Это наши национальные интересы, – теперь отвечают венгры. Вот так выглядят последствия пиар-политики на один день. И так в любой сфере», – написал Романенко в своём блоге.

В то же время симпатизирующий постмайданной Украине российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский совершенно не удивился сложившейся ситуации.

«Рубрика «Что и требовалось доказать». Венгрия, а также Германия, Франция и (та самая) Турция всё равно заблокируют присоединение Украины к НАТО. Независимо от наличия / отсутствия договора о «гарантиях безопасности» между США / НАТО и РФ», – констатировал Белковский в своём Telegram-канале.

Напомним, Венгрия ранее уже блокировала проведение комиссий Украина-НАТО по различным вопросам.