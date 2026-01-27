«Не видят, что делают» – майор ВСУ о работе украинской ПВО

Вадим Москаленко.  
27.01.2026 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 478
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вся надежда бандеровцев только на то, что свеженазначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров наведёт порядок в работе ПВО.

Об этом на канале «ProUA» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся надежда бандеровцев только на то, что свеженазначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«[Проблема] – юридический фронт, правовое регулирование функционирования нашей ПВО. Мне больно смотреть, как мобильные группы наших ПВО-шников стоят там, где им очень мало что видно. Это свидетельствует о том, что воздушные силы не занимаются работой адекватной по размещению, обеспечению условий по размещению их боевых экипажей там, где им выгодно. Они стоят там, где им разрешено, а не там, где им нужно стоять.

Я надеюсь, что этот подход будет сейчас кардинально изменён, потому что надо военным, в конце концов, во время войны отдавать приоритет. А не так, как ребята с пулеметами работали. Также нужно сейчас ввести централизованную систему интеграции всех, кто занимается ПВО – в единую систему с едиными правилами и командованием», – негодовал Луценко.

По его мнению, отсутствие единого подхода мешало создать «вал», который остановит группы летящих «Гераней», а не только одиночные дроны.

«Такая вот работа с чиновничьей вертикалью, с правовым полем. Это то, что может сделать такой человек, как Елизаров, способен сделать, на мой взгляд»,– вещал ВСУ-шник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить