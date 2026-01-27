«Не видят, что делают» – майор ВСУ о работе украинской ПВО
Вся надежда бандеровцев только на то, что свеженазначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров наведёт порядок в работе ПВО.
Об этом на канале «ProUA» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«[Проблема] – юридический фронт, правовое регулирование функционирования нашей ПВО. Мне больно смотреть, как мобильные группы наших ПВО-шников стоят там, где им очень мало что видно. Это свидетельствует о том, что воздушные силы не занимаются работой адекватной по размещению, обеспечению условий по размещению их боевых экипажей там, где им выгодно. Они стоят там, где им разрешено, а не там, где им нужно стоять.
Я надеюсь, что этот подход будет сейчас кардинально изменён, потому что надо военным, в конце концов, во время войны отдавать приоритет. А не так, как ребята с пулеметами работали. Также нужно сейчас ввести централизованную систему интеграции всех, кто занимается ПВО – в единую систему с едиными правилами и командованием», – негодовал Луценко.
По его мнению, отсутствие единого подхода мешало создать «вал», который остановит группы летящих «Гераней», а не только одиночные дроны.
«Такая вот работа с чиновничьей вертикалью, с правовым полем. Это то, что может сделать такой человек, как Елизаров, способен сделать, на мой взгляд»,– вещал ВСУ-шник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: