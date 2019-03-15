«Не виноватые мы» – Гройсман оправдывается за нищету украинцев

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевские чиновники и руководители корпораций открыто воруют миллионы, а простые украинцы вынуждены искать пропитание в других странах или влачить нищенское существование.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы все сегодня рассказываете, что подняли пенсии, зарплаты – это обман. Нет ничего реального. Реально люди живут очень бедно. Реально миллионы украинцев выезжают за границу, потому что здесь им негде работать и зарабатывать. Реально они видят полтора миллиарда гривен премий, которое выплатило себе руководство «Нафтогаза».

И зарплаты по шесть миллионов гривен в месяц, в то время, как миллионы пенсионеров с копеечными пенсиями и миллионы украинцев с копеечными зарплатами. Задолженность по коммуналке, из-за тарифов на газ, выросла за последний квартал до 30 миллиардов гривен.

Как людям выжить с этими копеечными пенсиями и зарплатами? И что власть делает для того, чтобы поднять зарплаты и пенсии, уничтожить бедность и восстановить экономику, чтобы молодёжь вернулась в Украину? Дайте, пожалуйста, ответы на эти вопросы», – потребовал Ляшко.

В ответ на обвинения премьер-министр Украины Владимир Гройсман переложил вину за кризис на предшественников и войну.

«Это не только боль миллионов украинцев, но это и моя личная боль, потому что я хорошо понимаю, что на такие средства сегодня жить очень сложно и тяжело. Почему так произошло? Потому что за 28 лет независимости были необходимы изменения в экономической и социальной политике Украины, но их просто их не было. В конце концов, в 2014 году мы получили абсолютно слабую социальную политику и экономику, нулевой бюджет, атаку на Востоке Украины…

Я не согласен с вами, Олег Валерьевич, в том, что мы за 5 лет ничего не сделали. Могу вам сказать, что 2014-2015 года были катастрофично сложными для страны. В бюджете было 108 тысяч гривен. Дефицит пенсионной системы – сотни миллиардов гривен, при низких, минимальных пенсиях. И на фоне этого мы получили потерю 20% экономики нашей страны», – оправдывался Гройсман.