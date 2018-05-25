25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Не виноватый я! – пропагандист Майдана божится, что прозрел

В Киеве внезапно прозрели – оба Майдана были технологией, но в случае с первым, 2004-го года это была только отработка, а второй – 2013-го года делали уже профессионалы. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гордон божится, что не знал о том, что его и подобных используют в это технологии и только сейчас стал задавать себе вопросы.

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«Мы же не знали, я честно сейчас говорю, мы же не знали, что там технологии…

Что такое Майдан, давайте подумаем. Сцена – это деньги, это звук, это свет, это охрана. Что такое огромное количество собравшихся? Это биотуалеты, питание, палатки, отопление, дрова – это огромная функциональная деятельность, скрытая от глаз романтических людей, как я. Потом уже начинаешь об этом думать.

А потом начинаешь думать о другом – вот, я стоял в эту самую тяжелую ночь до шести утра с женой на сцене Майдана. «Беркут» сжимает кольцо. Сжимает, сжимает, кажется, сейчас сожмет, и вдруг отступает назад. Это потом я начал задумываться, а почему они не разогнали всех? А им приказ давали то вперед, то назад. А чего приказ назад давали? Игра. А почему не постреляли лидеров Майдана, а постреляли несчастных людей? Вопрос. Они – идеальная мишень с любой точки – пали вообще. Почему убили Нигояна, Жизневского и других, почему не убили лидеров Майдана, задаю я вопрос…

Первый (Майдан, – авт.) был набиранием опыта, а второй уже опытные люди делали», – заявил Гордон.