«Не вижу другого варианта». Илларионов пророчит раздел Украины Россией и США

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На грядущей встрече президентов США и России стороны могут договориться о новых отношениях за счет территорий Украины.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший советник президента России, перебравшийся в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли произойти размен между Соединенными Штатами и Россией за счет Украины? Я не вижу другого варианта. Я просто не вижу другого варианта. И с этой точки зрения предстоящая встреча, потенциальная встреча между Байденом и Путиным сильно напоминает мне встречи, которые происходили в 1938 году, когда подобные встречи планировал, организовывал и предлагал премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен канцлеру Германии Адольфу Гитлеру.

Тогда тоже главная задача заключалась в том, чтобы сохранить мир, обеспечить мирное существование Европы и тогда было несколько встреч, которые завершились Мюнхенской конференцией 30-го сентября 1938-го года, в которой Чемберлен и Даладье с одной стороны, а Гитлер и Муссолини с другой стороны встретились без Чехословакии, за спиной Чехословакии, президент Чехословакии не был допущен даже в комнату переговоров, его известили о тех решениях, которые там были приняты о передаче Судетской области Чехословакии Германии.

Поэтому, имея за плечами такой исторический пример, нельзя исключить, что что-то подобное может произойти в 2021 году. Будет это или нет, мы не знаем. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Западные партнеры в 1938 году имели точно такую же повестку дня, какую они имеют в 2021-м. Эта повестка дня означает не допустить того, что означает дестабилизации мировой ситуации, обеспечить мир», – заявил Илларионов.