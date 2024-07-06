«Не вижу перспективы вступления в НАТО» – экс-глава МИД Украины

Вадим Москаленко.  
06.07.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украину кормят обещаниями о вступлении в НАТО уже 16 лет, но реально принимать бандеровцев в Альянс не собираются.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину кормят обещаниями о вступлении в НАТО уже 16 лет, но реально принимать бандеровцев...

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«В политическом плане перспективы я не вижу. То, что мы станем членами НАТО, нам говорят с 2008 года. Прошло 16 лет, и этот день до сих пор не настал. Боюсь, если нас продолжат кормить такими обещаниями, мы ничего не получим.

Что касается саммита – по моему мнению, реальным результатом было бы максимальное получение вооружения, техники и финансирования. Это реально что мы можем получить, чтобы победив проклятого врага, иметь реальную возможность вступить в НАТО», – сказал Огрызко.

«Без этого условия нам продолжат рассказывать, что мы идём в правильном направлении, и что-то ещё выдумают. Пока мы не сломаем хребет российской гадине, наш путь в НАТО будет таким крученым и довольно долгим. Лучшим подарком от НАТО будет если они дадут ещё сколько-то миллиардов долларов», – добавил дипломат.

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