«Не вижу повода бросать чепчики в воздух» – Тука о провале главной цели Курской авантюры ВСУ

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Пока что единственным «здобутком» вторжения ВСУ в Курскую область можно назвать лишь демонстрацию на весь мир пренебрежения к любым «красным линиям» РФ.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он со скепсисом прокомментировал реляции издания Bild о том, что «ВСУ полностью закрыли восточную границу котла на Курщине».

«Во-первых, я бы не стал применять слово «котёл», потому что с точки зрения военной науки, это не котёл. Это оперативное окружение. И у тех подразделений вооружённых сил России, которые оказались в оперативном окружении, ещё есть способы выйти из этого окружения. Второе, а хватит ли у нас сил додавить? Речь об около 3 тысячах военнослужащих на части Курской области, отрезанной рекой от основной группировки. Хватит ли у нас сил – большой вопрос. Поэтому я не вижу ни одного повода, чтобы швырять чепчики в воздух. Операция очень удачна, и, как 99 процентов украинцев, я в восхищении от того, что сделали наши воины. А если брать стратегический уровень, переоценить значение этой операции невозможно. Украинцы наглядно продемонстрировали всему миру публичный плевок в морду и пренебрежение любыми красными линиями РФ», – сказал Тука.

Он признал, что на этом «перемоги» заканчиваются.

«Я со скепсисом отношусь к словам, что главной целью было пополнение обменного фонда. Я больше склоняюсь к точке зрения, которую я услышал на прошлой неделе от профессионального кадрового военного, бывшего военного российской армии, который выступает на проукраинских позициях. И он считает, что на сегодняшний день главной целью было вынудить русских оттянуть определённые силы, в первую очередь, с Донецкого направления, для того, чтобы уменьшить возможности орков именно на этом участке фронта. К сожалению, этого не случилось».