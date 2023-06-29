«Не вкидывать то, что не надо!» – генерал отругал военкоров за шум вокруг плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра

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Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Бои идут уже почти месяц, и пока выбранная тактика себя оправдывает – силы противника дробят и перемалывают.

Такую точку зрения в эфире телеканала «Миллет» высказал генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация напряжённо стабильная, но, тем не менее, мы практически ничего не отдали и крепко держим оборону. Здесь не надо волноваться. Причём я очень бы посоветовал всем нашим военкорам, и уже говорил, лишний раз не вкидывать то, что не надо. То там взяли плацдарм на Левом берегу Днепра – ничего там нету, под опорой сидит 50 человек, наверное, уже не 50, потому что перебили. И дальше шарахнуться они туда не могут. Нормально работают и 49-я, и 58-я армия, и 5-я армия и 22-й армейский корпус. И на Кременной достойно наши бьются. Я пока не вижу там каких-то великих проблем в том, что мы где-то, что-то должны потерять. Этого нет», – заверил Гурулев.

Боевые действия даются тяжело, сказывается усталость. Но российские войска, тем не менее, держат оборону.

«На Ореховском направлении держит оборону 58-я армия, моя родная, которой почти 5 лет командовал. Воины 19-й, 42-й дивизий, всех приданных частей и подразделений достойно бьются. Это самый боеспособные войска, в том числе, они и до этого такими были, и всегда участвовали во всех боевых действиях, во всех военных конфликтах новейшей истории. Когда все говорят – Пятихатки, Пятихатки, – все очень просто делается: туда запускают противника, потом из Пятихаток вышибают, и так это повторяется очень много-много раз. Тем самым нанося серьёзный ущерб личному составу, технике, вооружениям», – заверил Гурулёв.