Не война, а спецоперация: Генштаб Украины теряет управление войсками

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Новости Украины

Россия проводит не войну, а спецоперацию по принуждению Украины к миру. Об этом заявили российские эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором».

В результате этой операции Украина будет денацифицирована и превратится в нейтральное государство, которому не нужны будут вооруженные силы. При этом, операция проводится с применением высокоточного оружия, чтобы не допустить поражения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей, подчеркнул главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Это специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Я думаю, это определение наиболее точное с точки зрения описания того, что сегодня происходит там. Первая фаза российской операции реализуется успешно, решена главная задача – нарушено централизованное управление со стороны Генштаба Вооруженных сил Украины войсками. То есть, единой системы централизованного боевого управления на Украине отныне не существует. Соответственно, выведены из строя военные и аэродромные сети, подавлены средства ПВО, уничтожены стартовые позиции оперативно-тактических ракет. Таким образом, обеспечено полное господство в воздухе. Все это делается средствами высокоточного оружия, дистанционно, соответственно хирургически точно, что исключает ущерб для гражданских объектов и для гражданского населения Украины», – заявил Коротченко.

По его прогнозу, «после денацификации, демилитаризации Украины Россия будет нести политическую ответственность за ее судьбу как нейтральной страны».

«Я думаю, Вооруженные силы Украине больше не понадобятся – там могут быть только правоохранительные органы. Будет осуществлено новое государственное переустройство Украины. Думаю, следующая цель операции, которая продолжается, – это установление контроля над восточной и юго-восточной частью Украины с выходом на рубеж по Днепру и на российскую миротворческую группировку в Приднестровье. Будет ли дальнейшее движение вперед – определит логика политической и военной целесообразности, а также развитие ситуации в ближайшие дни», – добавляет Коротченко.

Похожего мнения придерживается политолог Сергей Марков:

«Это военная операция. Это не война между Россией и Украиной, поскольку Украины, как самостоятельного государства не существует. Это помощь России народу Украины в освобождении от оккупационного режима, который контролируется врагами Украины. То есть, США и Британией, которые проводят политику государственного терроризма против народа Украины, который представляет угрозу и России, и всеобщему миру, и гражданам Украины. С этой точки зрения, это гуманитарная операция по восстановлению, по спасению жизней граждан Украины от репрессивного режима», – уточнил аналитик.