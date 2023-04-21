Не воспитываются на ценностях ЛГБТ. За что США ввели санкции против «Юнармии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минфин США ввел санкции против движения «Юнармия».

Опрошенные эксперты считают это свидетельством исчерпания инструментов американцев по давлению на Россию и раздражением Вашингтона по повода сокращения возможностей обработки российской молодежи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Американцы уже полностью исчерпали все свои варианты санкций, а те санкции, которые они ввели, работают в значительной степени против Запада. У самих США особых возможностей для санкций нет, учитывая, что у них низкий товарооборот с Россией был и раньше, поэтому у них палитра санкций очень низкая. Просто они этими персональными санкциями выискивают людей по открытым источникам, публикациям, и их объявляют. Сейчас тоже курьез – им не понравилась «Юнармия». А вторая причина – это то, что «Юнармия» – это военно-патриотическая организация, противоречащая всем ценностям США, в том числе ценностям ЛГБТ», – считает депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Схожее мнение озвучил Герой России, полковник запаса Сергей Юшков:

«У них-то подобного патриотизма нет, у них он другой, ЛГБТ-патриотизм. Это их уровень восприятия жизни, это их уровень половой и нравственной распущенности, это их уровень отношения к Богу, поэтому ничего хорошего в этой ситуации у них не получится».

Ветеран боевых действий Роман Насонов полагает, что вслед за «Юнармией» санкции США примут совсем абсурдные формы.

«С целью опрокинуть дух, вооружение, настрой России на обретение своей независимости, американские наймиты и их подпевалы пытаются сначала ввести санкции против стратегических направлений, объектов нашей промышленности. После этого – против части персонала, принимающего решения. Затем – против финансового сектора. Потом – против расширенного списка людей, которые, по их мнению, поддерживают нашу страну. Но, когда они поняли, что все это исчерпало себя, они принимают очередное решение, направленное уже против детей. Которые являются патриотами своей страны. Не Америки, не англосаксов. После этого у них останется еще один абсурдный способ санкционного давления – это на роддома. Наверное, против тех врачей, которые принимают роды», – язвительно говорит Насонов.

Похожее мнение у военкора, члена организации «Сильная Россия» Светланы Пикты:

«Санкционное мракобесие, похоже, достигло своего дна. Осталось только ввести санкции против российских детских садов, а потом уже и яслей. Похоже, западным чиновникам крайне необходимо изображать бурную антироссийскую деятельность, а резервы уже настолько исчерпаны, что решили взяться за детей. Хотя, нельзя исключать, что наши детские организации несут реальную угрозу на фоне тех неолиберальных ценностей, которые пытается навязать Запад всему миру. Удивлённый западный обыватель, глядя на наших ребят, у которых в голове не смена пола и не поиск своего «гендера», а, что-то более существенное, могут спросить: «А что, так можно было?».