«Не возьму в толк» – эксперт не понял задумку турецкого газового хаба

17.10.2022  20:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 902
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Турция


Куда пойдет российский газ через хаб, который президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции, не до конца понятно.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Куда пойдет российский газ через хаб, который президент РФ Владимир Путин предложил создать в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Предложение было сенсационным. Турция не скрывала, что всегда хотела стать газовым хабом. Она всегда к себе все газопроводы приглашала, но не настолько же, чтобы стать основным газовым хабом для транзита газа из России – куда? Путин же не сказал, что газовый хаб для торговли с Европой. Может быть, Африка, Иран, с которым активно газовые контакты развиваются. Это – загадка…

Вести в Европу газ через Турцию – это как чесать левое ухо правой рукой. Транспортировка будет дорогая, риски возрастают. Турция страна рискованная. Скоро выборы, Эрдоган может уйти», – рассуждает Алабужин.

Он предположил, что газ из Турции может поступать на терминалы СПГ. В целом, по его мнению, строительство турецкого хаба может быть «не экономической, а политической задумкой».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть