«Не возьму в толк» – эксперт не понял задумку турецкого газового хаба

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Куда пойдет российский газ через хаб, который президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции, не до конца понятно.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложение было сенсационным. Турция не скрывала, что всегда хотела стать газовым хабом. Она всегда к себе все газопроводы приглашала, но не настолько же, чтобы стать основным газовым хабом для транзита газа из России – куда? Путин же не сказал, что газовый хаб для торговли с Европой. Может быть, Африка, Иран, с которым активно газовые контакты развиваются. Это – загадка… Вести в Европу газ через Турцию – это как чесать левое ухо правой рукой. Транспортировка будет дорогая, риски возрастают. Турция страна рискованная. Скоро выборы, Эрдоган может уйти», – рассуждает Алабужин.

Он предположил, что газ из Турции может поступать на терминалы СПГ. В целом, по его мнению, строительство турецкого хаба может быть «не экономической, а политической задумкой».