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Акция еврейской организации Jewish Voices for Peace в поддержку Палестины на днях заблокировала одно из зданий Конгресса США. Протестующие призывали Конгресс потребовать прекращения боевых действий в Израиле и секторе Газа.

Многие американские евреи понимают, что именно Вашингтон стоит за действиями Израиля и Украины, которые массово убивают жителей подконтрольных территорий, ещё и пытаясь свалить вину на своих противников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция протеста началась 18 октября в районе Капитолийского холма и была согласована с властями, но в какой-то момент часть протестующих прорвалась в Кэннон-хаус, где расположены офисы конгрессменов.

Несколько сотен активистов оккупировали колонный зал старейшего здания Конгресса.

Организаторами протеста стали Jewish Voices for Peace, «Еврейские голоса за мир» – крупное объединение, основанное в 90-х годах при участии «отца современной лингвистики» Ноама Хомского и лауреата Пулитцеровской премии Тони Кушнера. Активисты в футболках с надписями «Евреи требуют прекращения огня» и «Не нашим именем» скандировали антивоенные лозунги.

Одна из протестующих заявила журналистам, что «настоящая безопасность Израиля возможна только при разрешении глубинных причин жуткого насилия». Активисты не отрицают ужаса нападения ХАМАС на мирные поселения, но указывают на печальную статистику.

За 36 лет со времен первой интифады во всех палестино-израильских конфликтах гибли кратно больше палестинцев: минимум в три раза, как при второй интифаде, и почти в 100 раз, как при войне в Газе 2008-2009 годов.

По мнению противников политики Израиля, несоразмерный ответ насилием на насилие не только не помогает защитить страну, но, возможно, даже гарантирует новые залпы ракет, налеты боевиков и гибель израильтян.

Непосредственным поводом для акции Jewish Voices for Peace в Конгрессе США стала очередная кровавая провокация Израиля. Вечером 17 октября у больницы Аль-Ахли на севере сектора Газа, который израильские военные бомбят и обстреливают ракетами, раздался мощнейший взрыв.

Погибло несколько сотен пациентов, множество были ранены, из них почти сотня в критическом состоянии. Евангелистская церковь Иерусалима, в ведении которой с конца XIX века находится эта больница, официально сообщила, что перед бомбардировкой она получила три телефонных звонка от израильских властей (это привычная практика Тель-Авива).

Однако власти Израиля и стоящие за ними США упорно заявляют, что они тут ни при чём. Сначала в Тель-Авиве обвиняли в ракетном обстреле больницы ХАМАС, которому палестинцы доверили управление сектором Газа, потом – группировку «Исламский джихад». Израиль обещал представить ещё какие-то доказательства своей невиновности в ударе по больнице Аль-Ахли, но так этого и не сделал.

Тель-Авив поддержал президент США Джо Байден, визит которого в Израиль на следующий день после удара по больнице выглядел поддержкой убийц. А 19 октября Госдепартамент США заявил, что выступает против независимого расследования удара по больнице, чем фактически подтвердил вину израильских военных.

Точно так же американские чиновники всегда поддерживают версии киевских властей в ходе организованных ими массовых убийств мирного населения на подконтрольных территориях. Особый цинизм ситуации состоит в том, что режим Зеленского считает этих людей гражданами Украины, – в отличие от Израиля, который своё гражданство палестинцам предоставлять не собирается, хотя и согнал их с родных земель.

Напомню, что когда 6 сентября 2023 года в столице Украины находился госсекретарь США Энтони Блинкен, был произведён ракетный удар по рынку в городе Константиновка (территория ДНР, временно подконтрольная Киеву). 17 человек погибли, больше 30 ранены. Зеленский моментально обвинил Россию, но не учел важные моменты, доказывающие, что именно ВСУ ударили по Константиновке.

И хотя лично Блинкен и власти США и других стран Запада поверили в киевскую версию, однако её поставили под сомнение даже самые откровенные русофобы. На траекторию полета ракеты обратил внимание немецкий журналист Джулиан Рёпке. Обозреватель немецкого издания Bild заявил: по рынку Константиновки ударили с северо-запада, где как раз стоят украинские войска.

А через две недели и американская газета The New York Times (NYT) опубликовала расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в Константиновке, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО «Бук». Но даже написав правду, американские журналисты попытались оправдать киевские власти.

«Удар, вероятно, был результатом трагической случайности», – сказано в публикации NYT.

А вот за фейк о «российской бомбардировке мариупольского роддома» 9 марта 2022 года западные СМИ так и не извинились. Напомню, тогда находящаяся в Мариуполе группа журналистов информационных агентств Reuters (Великобритания) и Associated Press (США) срежиссировала «российскую атаку» на медицинское учреждение.

Они опубликовали фото рожениц на фоне здания роддома с выбитыми стёклами и во время их спуска в подвал, утверждая, что после этого рядом упала российская авиабомба. Вот только фото воронки от неё эти акулы объектива так и не обнародовали – поскольку её не существовало.

Фейк вскрылся благодаря донбасской модели Марианне Подгурской, которую сделали «лицом» этой истории. Однако в начале апреля 2022-го девушка, которую в результате спасли российские военные, рассказала журналистам, что никакой бомбардировки роддома не было. По её словам, взрыв рядом с ним организовали военные из «Азова» (запрещен в РФ), которые к началу марта превратили большую часть здания в свои позиции.

Собственно, именно за то, чтобы подобных историй на Украине, в Израиле и Палестине не было, и выступают члены организации Jewish Voices for Peace. В отношении Тель-Авива они поддерживают кампанию Boycott, Divestment, Sanctions («Бойкот, вывод инвестиций, санкции»), и не исключено, что она может быть распространена на Киев.

Да и в самом Израиле, несмотря на тоталитарный и расистский режим в этом государстве, всё чаще звучат голоса разума. Так, летом 2023 года главный раввин Тель-Авива Рав Лау прямо сказал о том, что Россия в ходе СВО воюет против фашизма и нацизма – так, как против этого борются евреи.

Хотя потом пожилого священнослужителя вынудили заявить, что его слова «вырвали из контекста», однако с каждым преступлением подручных Вашингтона на Украине будет расти если не поддержка России, то осуждение США.