Российская либеральная оппозиция вроде как провела сегодня обещанную акцию «Полдень против Путина». У некоторых избирательных участков в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Перми в 12.00 действительно выстроились длинные очереди. Часть из собравшихся голосовала за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, остальные портили бюллетени, соревнуясь в креативе.

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В остальных городах России оживления не наблюдалось. Общая явка на тот момент по России уже составляла 61,37%. Так что не проголосовавших оставалось ориентировочно 15-20%.

С самими очередями все было «не так однозначно». В них фиксировались люди в майках «Команда Путина», да и люди без символики вдруг неожиданно заявляли журналистам, что собираются голосовать «за стабильность», то есть за действующего президента.

Веселее было за рубежом. СМИ-иноагенты радостно снимали очереди к российским посольствам в европейских городах, а также в Токио, Сеуле и на Пхукете. Самые длинные вереницы выстроились в местах скопления релокантов – в Алма-Ате (Генконсульство РФ в Казахстане сообщило о решении продлить на час время голосования) и Ереване (в армянской столице очередь, по данным иноагентов, растянулась на 5 км).

В Берлине в толпе опять улыбалась вдова покойного уголовника-экстремиста Юлия Навальная. Она демонстративно делала селфи и обнималась со всеми желающими, а также с инициатором «полдня» олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским.

Однако и за границей не все очереди были оппозиционными. Например, в австралийском Сиднее полиции пришлось разделить сторонников Навального и Путина. Последние пришли к посольству с динамиками, из которых неслась патриотическая музыка. В толпе был замечен пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, который заявил о своем желании принять российское гражданство, чтобы проголосовать за Путина.

А уж очереди в Литве, Латвии и Эстонии можно считать героической демонстрацией российского патриотизма (в Риге череда растянулась на два квартала), поскольку местные власти заранее объявили о репрессиях в отношении тех, кто захочет принять участие в выборах.

Маловероятно, что в громадных очередях в Приднестровье стояли сторонники оппозиции. В ПМР российское посольство открыло всего 6 участков, а не 27, как в прошлые годы. Да и то, молдавский МИД объявил ноту протеста по этому поводу. Обладатели российских паспортов были вынуждены простаивать несколько часов, потому что их было слишком много, а урн — мало.

Нельзя назвать оппозиционной и очередь к посольству в Кишиневе. Иначе зачем было экзальтированому мужичку в медицинской маске бросать бутылку с зажигательной смесью, «чтобы Россия не выбрала фашиста». Мужичка скрутила полиция, а люди продолжали стоять.

И патриоты, и либеральные оппозиционеры трактуют итоги «полдня» в свою пользу. И тем, и другим «смешно».

«Что смешно, так это попытка выстроить очереди в России. Волков (экстремист – ред.) для отчета использует фотки с Масленицы. Несколько реальных очередей на ряде участках в городах-миллионниках. И очереди за границей, где эти очереди обусловлены тем, что власти на Западе не дали открыть дополнительные участки. И очереди стоят и без того все два дня. И без всяких там иудьих предателей из ФБК. В общем, фоточки, картина, а по жизни пшик. Как и все у этих», – пишет политолог Павел Данилин.

«На зарубежных участках всегда были очереди, просто сейчас к активным нормальным гражданам добавились соевые. В Таиланде сейчас +35-40 градусов и палящее солнце. Такими темпами сверхразумы, верящие в завещание Навального, сами вымрут, их можно даже не трогать. Нормальных людей жалко, которые пришли голосовать, а там эти стоят, потеют и обсуждают ролики Каца», – добавляет корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Ржу с попыток пропаганды убедить нас, что в «Полдень против Путина» народ пришел за Путина. После предупреждений прокуратуры!? Они серьезно?! Это еще раз показывает, как нас много и как их это пугает. Правильно пугает!», – грозит из Европы Ходорковский.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова радуется, то оппозиция помогла поднять явку, а, следовательно, и легитимность выборов.

«Посмотрела видео, как иноагент Ходорковский топает под теплым солнышком Берлина к посольству – волеизъявлять. И представила Белгород в эту минуту, где горят дома. Теперь те, кто вышел из чувства противоречия, просто вышли расписаться в поддержке обстрелов Белгорода и убийства людей. Да, быть против России – это уже не милая забава, отличительная политическая черта «креативного класса», как это было еще два года назад. Теперь это – кровь белгородцев на руках. Эти выборы пишутся кровью. Кровь – самые стойкие чернила. И после такой явки, тем более, активно поддержанной «полденем», кто осмелится оспаривать результат?» – написала Ахмедова.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова отмечает, что «вопреки прогнозам, власть решила выбрать разумную, а не активную (как обычно) линию поведения».

«Видимо, при взвешивании «за» и «против» власти решили, что фотографии очередей даже из протестно настроенных россиян, которые принимают участие в выборах, работают на их легитимизацию больше, чем могли бы сработать фотографии задержаний и избиений протестующих. Давайте отметим и то, что очереди на зарубежных участках начались с 8 утра по местному времени, поэтому приписывать все это «Полудню», как это делает ряд коллег, – очевидная манипуляция. Посчитать количество участников сложно, но, наверное, оно укладывается в формулу: «больше, чем могло бы быть, меньше, чтобы что-то изменить», – написала Винокурова.

Победу Путина заранее признал даже признанный иноагентом в России беглый журналист Аркадий Бабченко.

«Если б в России сейчас были реальные выборы – Путин выиграл бы их просто со свистом. Участвовал бы Навальный, Херальный, кто угодно – у Путина была бы гарантированная победа. И больше всего реальных голосов ему сейчас отдаст Белгород. Вот там реальных 96 процентов сейчас будет. А в Грайвороне – сто. Экономика растет семимильными темпами, стройки просто космические, проклятая НАТА напала-таки, бабла вагон, условия жизни улучшились так, что и не снилось. Патриотизм и Русь Матушка. Рейх кристаллизовался. Их все устраивает. Они все за», – мрачно констатировал Бабченко.

«Русский человек, даже если он стал власовцем и полицаем, от своего понимания, как русская жизнь устроена, никуда деться не может. И вот именно это понимание сжирает предателя изнутри и доводит до алкоголизма, а иных и до шарфика в гардеробе. Даже Бабченко понимает, что добрые русские люди на Украине теперь решают аграрный вопрос. То есть они эту самую Украину хотят именно что закопать. Политические хохлы своими танцами в чёрных пакетах, отрезаниями яиц пленным, беспилотниками и обстрелами Белгорода сделали максимум возможного для того, чтобы русский народ приобрел необходимый уровень мотивации и готовность защитить свою Родину исторически проверенным способом – разрушив столицу врага, уничтожив миллионы его солдат и отодвинув границу на несколько тысяч километров от внезапно ставших прифронтовыми Курска и Брянска», – прокомментировал истерику Бабченко публицист Сергей Мардан.