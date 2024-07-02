«Не все потеряно»: львовский нацист подбадривает впадающего в маразм Байдена

Несмотря на уверенную победу в дебатах кандидата на пост президента США Дональда Трампа, у его оппонента нынешнего главы Белого дома Джо Байдена ещё есть шансы на выборах. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, Трамп был сильнее как опытный шоумен, даже обратите внимание, как он работал с мимикой в тот момент, когда его микрофон не работал, он работал с аудиторией невербальными средствами. …Касательно того, насколько итоги дебатов влияют на волеизъявление, то я хотел бы напомнить, что Трамп в 2016 году уступил Хилари Клинтон во всех трёх раундах дебатов. И это не помешало ему убедительно победить, стать президентом США и опровергнуть тезис о весомой роли дебатов в формировании электорального результата», – сказал Михальчишин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он призвал не фиксировать внимание на вопросе возраста.

«В своё время легендарный канцлер Германии Конрад Аденауэр, который вытаскивал Германию из послевоенных руин, известный как автор немецкого экономического чуда, стал во главе Германии, когда ему было больше лет, чем сейчас Байдену. И тогда задания были значительно серьёзнее, чем создать респектабельную телевизионную картинку. Нужно было работать в режиме 24/7 без выходных и больничных, и Аденауэр справился. Поэтому мы тоже не будем фиксироваться на этих демографических формальных показателях», – объяснил националист.