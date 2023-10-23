Не все так хорошо, как нам кажется: украинский военный эксперт о ситуации на фронте

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У Украины дела на фронте обстоят не так хорошо, как об этом рассказывают.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, пока некоторые продолжают ждать отступления русских, реальные боевые командиры говорят об обратном.

«Еще некоторые ждут, когда же, все-таки, русня побежит, «они же там все воевать не умеют». А уже даже начали выступать командиры бригад, что не так-то все хорошо, оказывается. Это я бы сказал «Что он тут знает?», а уже если комбриги говорят, то это уже серьезно. Это люди, которые каждый день видят смерти и реальные боевые действия», – заявил Стариков.