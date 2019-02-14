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14.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Украина
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«Не все так однозначно на Украине»

Разразившийся на Украине скандал после приказа полицейского «Лежать, Бандера!» – свидетельство того, что далеко не все в Киеве примирились с пришедшей к власти «нечистью», рассуждает в своем блоге экс-командир донецкой «Альфы», основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«Примерно в это время пять лет назад мы готовились к штурму захваченных зданий и каждый день слышали от руководства фразу: действовать только в рамках закона. Мы говорили: горим, но не стреляем. И потом, когда мы шли на штурм Дома Профсоюзов – мы шли с резиновыми пулями. Что произошло? Почему к ним – по закону, а на нас танками? А потому что к власти пришли те, кто ничего человеческого в себе не имеет, и эту нечисть нужно ногтем, как гниду. Давно уже нужно было», – пишет он.

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«Недавние события в Киеве показали, что ничего не прошло бесследно: ненависть продолжает разделять украинское общество. Да, большинство смирилось и думает о коммуналке, пенсиях и курсе доллара, но достаточно тех, кто все помнит.

Помнит, как их убивали, как швыряли в них бутылки с зажигательной смесью, как стреляли по ним и по своим же, чтобы потом повесить убийства на силовиков – все это просто так не сотрёшь из памяти.

Тем более, что после этого случилась война, и именно это было ее прологом.

И сегодня, хоть мы уже и закостенели в привычной позиции – точнее, позе, – мы все же должны учитывать, что не все так однозначно на Украине, и что процессы на месте не стоят», – отмечает Ходаковский.

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