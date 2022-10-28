Не все то – «Z», что блестит. Как не стать жертвой ЦИПСО в интернете

Новости Украины

Свежий скандал на информационном фронте вокруг вскрывшихся по глупости их украинских организаторов и заказчиков псевдороссийских телеграм-каналов мог бы остаться просто частностью, рябью на воде – мало ли скандальных событий каждый день происходит, если бы не был отличным поводом поговорить о такой материи, как информационная гигиена в целом.

Если бы не упертость неугомонного украинского блогера Шария, никто бы не обратил внимания на ряд очень уж показательных публикаций в телеграм-канале «На марше Z», давших повод для официального заявления главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева.

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«В последнее время появилось большое количество различных ТГ-каналов и групп в социальных сетях, которые высказывают различные мнения от имени бойцов ЧВК «Вагнер». Прошу относиться к этому осторожно», – написал, в частности, Трошев, назвав источники, не имеющие никакого отношения к детищу Пригожина и не могущих получать информацию от бойцов ЧВК.

Среди таких фейковых каналов – «На марше Z» и «Вагнеровец». Эту же информацию распространил в своем официальном акке и бизнесмен Пригожин.

Но если это не Пригожин, тогда кто же? И тут снова слово Шарию. Как говорится – тадамм!:

«Я был неправ относительно принадлежности этого канала к МО РФ. Навел справки. Держитесь за поручни. Центр Информационно-Психологических Операций, г. Киев. Задача – максимальный деанон активных подписчиков и комментаторов. Цель – создание базы и использование в темную для выполнения специальных операций, возможность вербовки на территории противника (в РФ). Поздравляю подписчиков этой прелести. Возможно, вами уже занимаются», – пишет Анатолий, посвятивший этой теме целое расследование, итогом которого стал отдельный ролик на Ютубе под названием «Хорошая работа ГУР МО Украины».

Попутно выяснилось, что это лишь вершина навозной кучи, которую неосторожно разворошил Шарий. По его словам, таких каналов-подделок в исполнении спецов из ЦИПСО ведется порядка 15-20. И у всех у них куча благодарной аудитории из числа российских турбопатриотов. Причем, работают украинцы довольно небрежно, а потому и палятся.

«Как бы я спасал ситуацию, будучи руководителем от ГУР, в случае стремительно разваливающегося телеграмм-канала, много месяцев изображавшего из себя Z-турбо-патриотов? Я взял бы человека из реально действующих военнослужащих ВС РФ, находящегося на условном крючке или на прикорме. И он записал бы видео в стиле «Ладно, это я» или, что скорее всего – «Я знаю этих ребят, они боевые вагнеровцы». Что-то типа. Потому что ситуацию надо гасить», – рассуждает Шарий.

Однако в украинском ГУР пошли другим путем. Видя логичную вследствие публичного разоблачения массовую отписку от упомянутых выше лже-вагнеровских каналов, заказчики начали их спасать, искусственно накачивая растущей не по дням, а по часам покупной подписотой, вычисляемой специалистами в сфере СЕО на раз. Действительно, выглядит крайне глупо.

Тем не менее, проблема остается. И я не зря в самом начале упомянул об информационной гигиене. Дело в том, что за эти месяцы враг освоил новую и довольно успешную технологию. Ведь, как было раньше и почему украинская пропаганда при массированных в нее финансовых вливаниях, не блистала эффективностью? Потому что украинцы работали по простой схеме и били, что называется, в лоб. Брали всяких Пономаревых, Фейгиных, Соловьев и прочих откровенно зашкваренных в самой РФ персонажей с базой поддержки от 1 до 3 % и использовали их для прямой как доска антироссийской агитации: Россия – Мордор, она скоро развалится, у Путина рак в последней стадии, и он скоро умрет, Украина заберет Крым и Кубань, и вот это вот все.

Понятно, что подобные тезисы имеют очень узкий диапазон воздействия, у большинства россиян, даже критично настроенных к власти, против них выработался иммунитет. Другое дело – враги, маскирующиеся под друзей. Вот что, например, пишет достаточно умный враг – российский либеральный историк и по совместительство заукраинка София Широгорова, известная в Телеграме как Stalag Null:

«Военная пропаганда традиционно делится на «белую» и «черную». Белая – это та, что не скрывает, от чьего она лица, чью сторону поддерживает и чью повестку продвигает. Но есть и черная; и вот это куда интереснее. Черная пропаганда старательно скрывает, на какую сторону работает и, наоборот, мимикрирует под врага. Во время ВМВ в Британии работало аж целое бюро по распространению черной пропаганды. Моя любимая – и легендарная – радиостанция под их крылом называлась Gustav Siegfried Eins. Выдавала она себя за нелегальную немецкую радиостанцию, ведущим которой был некий офицер Вермахта. Что важно: офицер совершенно праворадикальных взглядов, настоящий прусский патриот, желает немецкой победы и т.п., – ну вот просто бесят его нацисты, потому, что они выскочки, идиоты, извращенцы и бездари, и с таким правительством Германия далеко не уедет. Для правдоподобности ведущим был настоящий немец, беженец от нацистского режима. У него был великолепный прусский акцент, и он хорошо имитировал специфическую речь прусского офицерского класса. Ведущий представлялся, кстати, просто – как Der Chef. Как вы понимаете, передача была крайне популярна, и особенно в Вермахте ее слушали с удовольствием. Баланс между военным нытьем, патриотическими рассуждениями от настоящего прусского офицера (тм) и скабрезностями об извращенцах-эсэсовцах выдерживался идеально. Когда вспоминаю об этой истории, хочется все бросить, завести канал Папаша Z, и от лица бывалого афганца-патриота ругать СПРАВА Путина и командование, мол, вот, никакого величия Россиюшки с таким руководством не видать».

От этого нового обличья вражеской пропаганды не спасут старые мировоззренческие компасы, потому что в СМИ-подделках не пахнет никаким либерализмом, и Запад там ругают так, что мама не горюй. Да и в целом процентов на восемьдесят говорят чистую правду – ту, о которой умалчивает дуболомная и неповоротливая официальная пропаганда. На этом, собственно, и строится фактор доверия аудитории.

И работают такие фальш-каналы ради оставщихся 20 % выдаваемой на-гора информации. Как правило, в ход идут вбросы в нужный критический момент, когда инфолента разогрета добела сообщениями с пометкой «Срочно!», и в этом потоке читатель некритично заглатывает любую достаточно правдоподобно состряпанную наживку. Особенно, если она хорошо ложится в уже сформированную матрицу представлений читателя о происходящем.

Нечто подобное имело место в разгар «Кучмагейта» на Украине в начале нулевых. По признанию близкого к тогдашней власти тележурналиста Пиховшека, показательна и страшна была не сама вываленная на ошарашенное общество информация про отрезанную голову журналиста Гонгадзе и не содержание разговоров якобы первых лиц страны, обсуждавших как вывезти неугодного в лес и «отдать чеченцам», а реакция общества на эти откровения.

Подавляющее большинство ни на минуту не усомнилось в правдивости «пленок Мельниченко», восприняв их содержание как должное: ну да, наши руководители ВПОЛНЕ МОГЛИ нечто подобное обсуждать в узком кругу. И «заказать» журналиста тоже могли. То есть, налицо была изначальная презумпция доверия к изначально мутному вбросу.

Сегодня в России очень многие ждут от власти какого-то, если не прямого предательства, то удара в спину или очередного «стамбула» или какого-то «жеста доброй воли». И в этой ситуации, любой вражеский вброс на эту тему, даже если он не соответствует действительности от аз до яти, будет очень многими воспринят с доверием и разнесен на ура по всем закоулкам интернета.

И это, кстати, не только важный урок, но и одно из готовых противоядий против вражеской пропаганды. Ее эффективность заметно снижается там и тогда, где и когда от общества не скрывают важную информацию за потоком ура-патриотического словоблудия, а ведут с обществом честный и обстоятельный и главное – открытый диалог об имеющихся проблемах и путях их решений.

Мораль здесь такая: доверяй, но проверяй, однако, если официоз чего-то недоговаривает или, не дай бог, врет, то в таком случае даже информационная гигиена – не помощник от вражеских вбросов.