Не всех покусал Макрон. «У нас нет причин злиться на русских», — экс-министр обороны Франции

Анатолий Лапин.  
28.01.2026 13:51
  (Мск) , Париж
Просмотров: 784
 
Дзен, Политика, Россия, Франция


Франция, скорее, была не права, когда вторглась в Россию при Наполеоне и дорого заплатила за ошибку. В остальные же периоды истории между двумя странами были вполне хорошие отношения.

Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявил бывший министр обороны Франции Жерар Лонге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция, скорее, была не права, когда вторглась в Россию при Наполеоне и дорого заплатила...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия по своим размерам и по своей истории, возможно, представляет угрозу для некоторых стран, хотя отношения Франции и России всегда были отличными, не всегда идеальными, но и не плохими.

Генерал де Голль был в Москве в декабре 44-го, мы более или менее успешно пытались во времена Пятой Республики оказаться между двумя блоками, поэтому у нас нет структурных причин злиться на русских.

Мы вторглись к ним вместе с Наполеоном, — скорее, мы были не правы, и это стоило очень дорого», — заявил Лонге.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить