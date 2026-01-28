Не всех покусал Макрон. «У нас нет причин злиться на русских», — экс-министр обороны Франции
Франция, скорее, была не права, когда вторглась в Россию при Наполеоне и дорого заплатила за ошибку. В остальные же периоды истории между двумя странами были вполне хорошие отношения.
Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявил бывший министр обороны Франции Жерар Лонге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия по своим размерам и по своей истории, возможно, представляет угрозу для некоторых стран, хотя отношения Франции и России всегда были отличными, не всегда идеальными, но и не плохими.
Генерал де Голль был в Москве в декабре 44-го, мы более или менее успешно пытались во времена Пятой Республики оказаться между двумя блоками, поэтому у нас нет структурных причин злиться на русских.
Мы вторглись к ним вместе с Наполеоном, — скорее, мы были не правы, и это стоило очень дорого», — заявил Лонге.
