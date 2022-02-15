«Не всё ещё потеряно» – Лавров о деструктивной позиции НАТО

Изменение отношения к российским инициативам по безопасности со стороны стран НАТО говорит о целесообразности при необходимости оказания давления на Североатлантический альянс.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что отвергнув ключевые пункты последних российских требований о гарантиях, НАТО, тем не менее, согласилось рассмотреть ранее категорически отвергавшиеся альянсом предложения по безопасности, выдвинутые Москвой ещё в прошлые годы.

«Что касается содержания натовского ответа на наши предложения, то стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию (по старым предложениям – прим. ред.), говорит о том, что не всё в этом блоке, наверное, потеряно. И что они могут признавать очевидное, когда на них нажимают всерьёз», – сказал глава российской дипломатии.

«Инициатива РФ – да даже не надо ходить в 2014-й год, в 2019-м году, после того, как американцы разрушили договор о ракетах средней и меньшей дальности, президент Путин в своих посланиях всем европейским лидерам подчеркнул, что мы объявили односторонний мораторий о развёртывании таких ракет наземного базирования. Сказал, что мораторий будет соблюдаться до тех пор и в отношении тех регионов, пока там не появятся аналогичные системы американского производства. И в своих посланиях он выдвинул идею объявить между Россией и членами НАТО взаимный мораторий на развёртывание таких ракет в Европе и предложил согласовать для этой цели механизм верификации действий и России, и НАТО. Нас даже слушать не захотели, нам никто ответил, кроме президента Макрона, но Макрон ответил в том духе, что идея неплохая, но жаль, что остальные натовцы не хотят её обсуждать», – напомнил Лавров.