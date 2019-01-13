//exit;
13.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Социология, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Не всё так безнадёжно на Украине

Даже в условиях тотальной цензуры и репрессий значительная часть населения Украины считает военную операцию Киева в Донбассе карательной операцией и не боится открыто озвучивать эту позицию при опросах социологов.

Об этом в эфире канала «KRYM – критичне мислення» заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы несколько уступаем в информационной войне России внутри Украины. Мы задаём вопросы, которые являются тезисами российской пропаганды. Например, отношение к майдану или отношение к «АТО».

И если 20 процентов населения считают «АТО» карательной операцией против мирного населения, то это как бы то, что внушается, это совпадает с тезисами российской пропаганды», – сокрушается украинский социолог.

«[Рейтинг] Путина и России катастрофически упал (после майдана, Крымской весны и начала «АТО» – ред.), но после окончания активных военных действий это отношение стало несколько улучшаться. Сейчас приблизительно 40 процентов украинцев относятся положительно к России», – добавил Владимир Паниотто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть