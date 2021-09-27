Не всё так гладко с идейным украинцем Усиком

27.09.2021 22:59 (Мск), Симферополь, Александр Буров

Новости Украины

За громкой победой Александра Усика над Энтони Джошуа последовала предсказуемая демонстрация восторгов и славословий.

Это процесс понятный и закономерный. Реакция на заслуженный успех украинского боксера и не может быть другой. Но ко всей этой интенсивной «работе» по сотворению себе кумира можно относиться с пониманием лишь до тех пор, пока она ограничивается спортивным аспектом. Как только из боксера Усика пытаются лепить нечто большее, чем этот человек является, — впору насторожиться.

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Российский политолог Сергей Марков пишет в соцсетях:

«Крымчанин Александр Усик абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Возможный будущий президент братской страны? Кстати, противник всех этих антирусских экзотий нынешней власти. Чемпион мира говорит от души на русском языке! Но чтобы всегда говорить на родном языке, нужна сила побольше, чем нужно боксеру.

Поздравляем Усика и желаем ему новых побед над всеми противниками, и не только в боксе».

Чем подкреплена эта эйфория? Да, Усик — уроженец Крыма. Но он уже не крымчанин. У него сложные отношения с выбором, сделанным 1,2 млн земляков на референдуме 2014 года. Эти отношения он не счел нужным упростить. Возможно, для того чтоб не усложнять себе течение спортивной карьеры. А еще вероятней, что по идейным соображениям.

«Возможный будущий президент братской страны?» Логика политолога работает по проложенной колее и по несложной схеме: Кличко, Зеленский и т.п. Но разве украинский опыт не показал всю ущербность подобных ожиданий?

Маркову не понятно, чем оборачиваются ставки на рубаху-парня, который «окрасил себя в те цвета, в которые окрасил»?

Ну, про те экзальтированные ожидания (в том числе со стороны российских политологов), которыми обставлялись гнусавые шуточки и лживые обещания кандидата в президенты Зеленского, — вообще не к ночи будет сказано.

И что это за критерий: «говорит от души на русском языке»?! Порошенко и Зеленский тоже от души говорили на русском языке. У Порошенко — так еще и по матери выражаться хорошо получалось. Мэр Днепра Борис-«вешатель» Филатов тоже говорит по-русски. И что?!

Некая сила, чтобы продолжать общение на русском языке, требуется кассиру в магазине, бармену в кафе, когда их третируют свидомые ушлёпки, потрясая мовными законами. От Усика никакого дополнительного мужества для того, чтоб говорить по-русски, не требуется. Не надо преувеличивать.

Куда более красноречивыми были изначально все эти гопаки от Усика и его казацкие чубы. Чем это отличается от «антирусских экзотий нынешней власти», мне непонятно. Хотя, я готов поверить в то, что эта патриотическая разновидность (вариант Усика) — менее пещерная и более человечная, чем любые другие разновидности украинского национал-патриотизма.

Дело здесь не в Усике, а в реакции российского ЛОМа.

Смешно выглядит. Еще смешнее, когда Марков пишет комментатору под собственным постом: «Да всем ясно, что он (Усик) за воссоединение России и Украины». Ага, это Усик вам сказал? Может, уже и какой-то бюджет освоен по этому случаю: привлечение к работе по воссоединению России и Украины чемпиона мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе?

Похоже, разговорчивые политологи — за десятилетия работы по украинской теме — так ничего и не поняли. «Ёжики плакали, кололись, но упорно продолжали лезть на кактус…»

Честно признаюсь: я не противник и не сторонник Усика, да и мало интересовался подробностями его жизни. В данном случае я просто озвучиваю то, что смущает и коробит.

С одной стороны, спортсмен делал смелые заявления: «Не разделяю наши народы, мы славяне». Плюсуем.

Интересно отвечал Усик и на любимый вопрос йододефицитных: «Чей Крым?» Лучший вариант из прозвучавших: «Крым Божий». Вообще интересна была и реакция Усика на подобные проверки. Однажды он в сердцах назвал украинских журналистов провокаторами и сказал: «Собачьи вопросы задаете».

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Но тут важно понимать причины раздражения боксера. Ему уже давно хочется, чтоб его украинский патриотизм не вызывал сомнений, а к нему всё лезут с намеками, с напоминаниями о крымских связях.

Вызывают уважение его православные позиции. Можно вспомнить, сколько на него и на Василия Ломаченко вылилось свидомой грязи в этой связи.

Иногда, правда, в сдержанных речах Усика проскальзывают агрессивные интонации (не очень вяжущиеся с его православным имиджем). Вот и сейчас, после победы над Джошуа, чемпион произнес в обращении к болельщикам: «Я очень сильно вас люблю. За вашу поддержку, за яркие слова. За неподдержку». Нужно было слышать, с какой неподдельной «любовью» он произнес это «за неподдержку».

Эти раздражение и агрессия Усика могли бы быть более плодотворными, если обратить их, к примеру, на оголтелых врагов православия, а не на собственных недоброжелателей. Но хозяин барин…

И уж совсем непонятно, зачем Усику понадобилось сниматься в милитаристском ролике с участием украинской погранслужбы, щеголять в камуфляже? Вернее, понятно. Чтоб лишний раз заверить публику в своей патриотической достаточности. По сути, это пропагандистское видео, где известный спортсмен был привлечен для того, чтоб отмыть «черного кобеля» — то есть, среднестатистического участника АТО.

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Офицер ВСУ вручает Усику флаг, который был с украинскими боевыми подразделениями в Мариуполе, Сартане, Марьинке, Волновахе и других местах Донецкой области. «Мы с ним добыли свои победы», — говорит военный. «Он будет со мной ездить», — уверяет Усик.

Боксер, наверное, порой не очень умеет в Гугл… Но, как православному человеку, ему не помешало бы погуглить, какие «победы» были добыты украинским вояками, например, во время обстрела ими Марьинки в ночь на 12 июля 2014 года.

Да и весь боевой путь этого флага от пограничников несколько совпадает с маршрутами батальона (полка) «Азов». Усику не приходит в боксерскую голову простая мысль: что на этих маршрутах с «победами» могло быть не всё так гладко, как рисуют ему пограничники, а вот военные преступления там были куда очевиднее «побед»?!

Ну, может, политолог Марков со временем сможет разъяснить это боксеру.