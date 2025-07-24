Не всё только Зеленскому: Евросоюз отсыпет денег Тихановской и змагарам

Елена Острякова.  
24.07.2025 16:48
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евросоюз увеличит финансирование беглых белорусских оппозиционеров с 2028 года.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины Марта Кос заявила в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз увеличит финансирование беглых белорусских оппозиционеров с 2028 года. Об этом еврокомиссар по вопросам...

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«Мы сейчас думаем, как финансировать и спонсировать медиа для тех народов, которые не живут в демократичных государствах и были вынуждены, как в случае с Беларусью, уехать, потому что иначе оказались бы в тюрьме.

Финансирование увеличится. В новом европейском бюджете на период с 2028 года, мы рассматриваем, как увеличить эти средства», – сказала Кос.

Она напомнила, что с 2020 года Евросоюз выделил белорусским оппозиционерам 170 млн евро. Также ЕС намерен выделить 5-7 млн евро на СМИ для России, которые Кос назвала «надежными источниками».

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