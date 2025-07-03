Даже западные издания отмечают, что ВСУ несут в Сумской области неоправданно большие потери.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская пресса не интересуется потерями под Сумами. А Wall Street Journal сообщает о том, что оборона в Сумской области обходится Киеву куда большими человеческими жертвами, чем этого бы хотелось. Издание приходит к выводу, что во всем виновато отсутствие нормальных оборонительных сооружений, которые надо было возвести, пока Украина удерживала часть Курской области. То есть, вот он раскрылся гениальный план этого похода беспримерного на Курщину – надо было зайти на территорию России, чтобы на территории Украины подготовиться к обороне. Но и этот план не осуществили, потому что к обороне не подготовились», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что лично недавно вернулся из Сумской области – и серьёзных оборонительных сооружения там не было.