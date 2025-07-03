«Не вторглись бы ВСУ в Курскую область – и в Сумах было бы тихо» – Коц
Даже западные издания отмечают, что ВСУ несут в Сумской области неоправданно большие потери.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинская пресса не интересуется потерями под Сумами. А Wall Street Journal сообщает о том, что оборона в Сумской области обходится Киеву куда большими человеческими жертвами, чем этого бы хотелось.
Издание приходит к выводу, что во всем виновато отсутствие нормальных оборонительных сооружений, которые надо было возвести, пока Украина удерживала часть Курской области. То есть, вот он раскрылся гениальный план этого похода беспримерного на Курщину – надо было зайти на территорию России, чтобы на территории Украины подготовиться к обороне. Но и этот план не осуществили, потому что к обороне не подготовились», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что лично недавно вернулся из Сумской области – и серьёзных оборонительных сооружения там не было.
«У них основная оборона начинается уже под Юнаковкой. В Юнаковке уже идут бои. Вот сегодня Министерство обороны опубликовало видео пленного украинца, который рассказывает, что когда он возвращался в Юнаковку на свои позиции, его туда погнали за ранеными, а там уже были русские. Судя по всему, Министерство обороны в ближайшее время будет говорить о его освобождении.
При этом американские издания уверяют, что у России на этом направлении 50 тысяч военнослужащих, а у Украины в три раза меньше. Мне кажется, вот это уже вранье. Количество там паритетное, но качество совершенно другое, потому что у нас на кураже, а у украинцев бусифицированные, грустные.
Вообще, если бы вы не зашли в Курскую область, Сумская до сих пор была бы мирной территорией и у американских журналистов было бы меньше повода для переживания и у украинской армии было бы меньше потерь», – подытожил военкор.
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