«Не втягивайте нас в войну и оставьте в покое Церковь»: православная общественность Молдова активизируется

Алексей Логофет.  
07.10.2024 13:07
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Молдова, Церковь


В Кишиневе состоялся крестный ход «За мир в Молдове», организованный канонической Молдавской митрополией и общественным движением «За мир». Крестный ход за мир и единство Церкви в Молдове прошёл по благословению митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира.

Целью марша мира была демонстрация обеспокоенности молдавского общества большим количеством военных учений НАТО, которые проходят в Молдове на фоне войны в соседней Украине, утверждением Молдовой договоров в военной сфере с рядом европейских стран. По словам участников, народ Молдовы встревожен намерением власти спровоцировать войну в стране, принеся тем самым на молдавскую землю смерть, страдания и разрушения.

В Кишиневе состоялся крестный ход «За мир в Молдове», организованный канонической Молдавской митрополией и...

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После крестного хода на Мемориале воинской славы были отслужены панихида по павшим воинам Великой Отечественной войны и молебен за мир в Молдове и на территории соседней Украины. На митинге, состоявшемся по окончании богослужения, выступили архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, третий президент Молдовы Владимир Воронин, кандидат в президенты Молдовы Виктория Фуртунэ, экс-министр национальной безопасности РМ Анатолий Плугару, председатель общественного движения «За мир» Анатолий Дубровский, председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова и другие общественные деятели, представители различных организаций и движений страны, участвовавших в марше и митинге.

Владимир Воронин, обращаясь к участникам крестного хода и марша мира, подчеркнул, что неспроста митинг проводится именно на Мемориале воинской славы, где покоятся те, кто отдал жизни за чистое небо над головой. «Это место святое для всех нас, это место доблести и чести, место нашей гордости и памяти», — сказал он.

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в ходе своего выступления рассказал о нападках на Православную Церковь в провластных и прозападных СМИ, подрывающих церковное единство, вносящих смуту в жизнь Церкви и всего общества. Он зачитал декларацию, принятую накануне духовенством Бельцко-Фалештской епархии, в которой призывается хранить мир, послушание и верность Матери-Церкви.

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