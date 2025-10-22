«Не введёте санкции против России – отключим газ!» – евро-ультиматум Сербии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С 1 января 2026 года должен вступить в силу запрет на транзит российского газа через территорию Евросоюза в другие страны, что критично для Сербии, а также для входящей в ЕС Венгрии.

В Белграде сложившуюся ситуацию назвали катастрофической, а в Брюсселе включили шантаж – пообещали «не оставить Сербию без газа», параллельно требуя ввести санкции против РФ, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Согласно проекту, полный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа произойдёт 1 января 2028 года. Но уже с 1 января 2026 года должен вступить в силу запрет на транзит российского газа через территорию Евросоюза в другие страны. Для России это критично при поставках трубопроводного газа в Калининградскую область транзитом через Литву, но самые большие проблемы ожидают Сербию и Венгрию.

Министр финансов Сербии назвал это решение «катастрофическим», а министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что страна находится в очень сложном и почти безнадёжном положении.

«Суть в том, что Болгария (член ЕС – прим.) не допустит поставки российского газа по газопроводу «Балканский поток», что также навредит Сербии», – заявила чиновница.

По этому маршруту страна получает около 80% газа.

Но по «Балканскому потоку» (продолжение одной из веток «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию) газ получают не только находящиеся за пределами ЕС Босния и Герцеговина и Сербия, но также входящая в Евросоюз Венгрия. 20 октября президент Сербии Александр Вучич как раз находился с визитом в Будапеште, и провёл переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном. Однако они оба никакого реального выхода из ситуации не предложили.

Вучич лишь объяснил, что для частичной замены российского газа Сербии необходимо построить новые газопроводы до Румынии и Северной Македонии, на что будет нужно больше года, а также обеспечить работу газопровода до Венгрии в реверсивном режиме, но этого всё равно будет недостаточно.

«Мы не знаем, где взять столько газа, если он не российский. И даже когда мы всё это сделаем, возникает вопрос, как мы будем компенсировать необходимость платить на 30-40% более высокую цену за газ», – сказал Вучич.

Да-да, именно с такой скидкой по отношению к европейским ценам получает российский газ Сербия, неоднократно пойманная на поставках оружия киевскому режиму.

«В самом идеальном случае, если мы не получим нынешние 2,5 миллиарда кубометров газа от россиян, нам не хватит одного миллиарда кубометров. И теперь вопрос не в цене, а в самом наличии газа», – отметил сербский энергетический эксперт Милош Здравкович.

Особый цинизм ситуации в том, что на прошлой неделе во время визита председателя Европейской комиссии (ЕК) в Белград, Вучич обратился к ней за помощью в преодолении энергетического кризиса, и получил публичный ответ: ЕС имеет соответствующие механизмы и проекты.

«Рассчитывайте на нас, мы подключаем Сербию к энергетическому рынку ЕС, и это реальная гарантия того, что сербские семьи будут в безопасности и тепле зимой», – заявила тогда председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Вечером 21 октября подчинённая председателя ЕК, еврокомиссар Марта Кос, заявила, что Евросоюз не намерен отрезать поставки российского газа Сербии (не уточнив, с начала 2026 или 2028 годов). При этом еврокомиссар добавила, что «ЕС поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок».