Не введя военное положение в Крыму Украина признала его российским

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Военное положение, введенное в Украине, оказалось фикцией и единственным его следствием стало то, что Украина фактически признала Крым российским поскольку на его территории военное положение так и не было введено.

Об этом на своем Youtube-канале заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слова «военное положение» надо брать в кавычки поскольку то позорище, за которое на пятом году гибридной войны с мордорским агрессором в конце концов проголосовала «Верховная Рада» не имеет никакого отношения к тому, что суровым юридическим языком называется «предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, администрации и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, сопротивления вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности».

Более того, несмотря на все это Порошенко не собирается прекращать торговые отношения с агрессивным «Мордором» или тем более объявлять ему войну. Он же не сумасшедший. Поэтому едва ли не единственным следствием безумной выходки арбитра нации стало то, что Украина фактически официально признала Крым русской территорией поскольку отказалась водить на полуострове военное положение, ограничившись внутренними водами Азово-Керченской акватории. Что такое эти воды – вряд ли кто-то знает, в Азовском море условная украинская граница не демаркирована», – сказала она.