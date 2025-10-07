Не ввёл ни одной санкции против России, просто балабол! – глобалист обрушился на Трампа

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 15:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 301
 
Политика, Русофобия, Санкции, США


Дональд Трамп лишь делает вид, что давит на Россию, критикуя ее перед прессой. На самом деле с января он не ввел ни одной санкции против РФ.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил руководитель направления по борьбе с финансовыми преступлениями в признанной нежелательной в РФ организации Атлантический совет Дэн Таннебаум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте проясним – президент ввел ноль новых санкций против России с тех пор, как снова занял свой пост в январе. Ни одной.

Давайте задумаемся об этом на секунду – это довольно низкий уровень. Нам нужны какие-то действия, честно говоря. Есть пакет санкций против теневого флота, который президент готов подписать уже несколько месяцев, но он не подписывает его. В Сенате есть законопроект, который поддерживают уже около 90 сенаторов – они не примут его без подписи Трампа.

Нам нужно увидеть хоть какие-то действия, кроме неодобрительных высказываний президента, которые он повторяет, когда садится в самолет и выходит из него.

Мы пока этого не видели. И это позволяет нашим европейским союзникам, нашим британским союзникам и, конечно же, Украине оставаться в стороне, потому что США просто говорят, но не всегда действуют», – заявил Таннебаум.

