Не ввёл ни одной санкции против России, просто балабол! – глобалист обрушился на Трампа
Дональд Трамп лишь делает вид, что давит на Россию, критикуя ее перед прессой. На самом деле с января он не ввел ни одной санкции против РФ.
Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил руководитель направления по борьбе с финансовыми преступлениями в признанной нежелательной в РФ организации Атлантический совет Дэн Таннебаум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте проясним – президент ввел ноль новых санкций против России с тех пор, как снова занял свой пост в январе. Ни одной.
Давайте задумаемся об этом на секунду – это довольно низкий уровень. Нам нужны какие-то действия, честно говоря. Есть пакет санкций против теневого флота, который президент готов подписать уже несколько месяцев, но он не подписывает его. В Сенате есть законопроект, который поддерживают уже около 90 сенаторов – они не примут его без подписи Трампа.
Нам нужно увидеть хоть какие-то действия, кроме неодобрительных высказываний президента, которые он повторяет, когда садится в самолет и выходит из него.
Мы пока этого не видели. И это позволяет нашим европейским союзникам, нашим британским союзникам и, конечно же, Украине оставаться в стороне, потому что США просто говорят, но не всегда действуют», – заявил Таннебаум.
