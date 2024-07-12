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Пять мальчиков получили ранения, двое в тяжелом состоянии, в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на детскую площадку в городе Шебекино Белгородской области.

«Во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ. В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Работающий на Донбассе военкор Владислав Евтушенко уверен: удар по детям был сознательный.

«В 2014-м укропские артиллеристы, стреляя по городским кварталам, часто били по площадям наобум и наугад. В тот момент они не обладали ни положенными навыками, ни средствами разведки. Летящие в 2022-2023-м годах 155-е снаряды по Донецку уже выпускались прицельно – у чубатых мразей были и разведывательные возможности, и средства объективного контроля для фиксации и оценки результатов стрельбы. Сегодняшняя атака детской площадки в Шебекино, вообще велась в онлайн-режиме – твари видели, куда прилетит «сброс», и производили его холодно и расчётливо».

Военкор Александр Сладков не сдерживает эмоций.

«Наши командующие никак не поймут: украинские силовики будут нам делать больно до тех пор, пока мы не сможем терпеть. И жахнем. И тогда встанет справедливый вопрос: «А чего ж довели до такого!? Чего ж раньше не жахнули»!? И еще будет вопрос: «А кто довел до такого? Кто такой добренький, что сдерживал и себя и остальных»!? Я очень хочу, чтоб этого ответственного мэна посадили за решетку к «питухам» (слово написано правильно). Или у нас опять никто не компетентен, и никто не виноват? За бетон и металл Крымского моста, значит, мы можем мстить, и мстим, а за белгородских детей зачем? Народ перетопчется, стерпит. Так? Нет, не так. Командующий должен нести ответственность. Ибо жители Белгородской области уже сильно догадываются, что Россия не может их защитить. Только не надо нести чушь, что у Сладкова истерика. Нет. Я абсолютно спокоен, и бью в точку абсолютно зряче, а не длинными очередями. Вспомните, когда в Финскую войну финны устроили рейд по нашим тылам и вырезали наш госпиталь, с медиками и ранеными. Потом один командующий принял решение и командир, завали его Василий Маргелов, провел ответный рейд и вырезал два финских госпиталя. Байка, не байка, но трагедии прекратились».