Не выдержал даже Соловьёв: Хватит заигрывать с Украиной!

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский телеведущий Владимир Соловьё в эфире своего ток-шоу поспорил с сенатором Алексеем Пушковым, напомнив, как в 2014 году представители политической элиты РФ, говоря о Петре Порошенко, выражали такие же надежды, как сейчас в отношении Владимира Зеленского.

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«Я видел Порошенко на всех международных площадках – и в Мюнхене, и в Париже, и в ряде других мест – он везде торговал ненавистью к России. Я считаю, что в этом раскладе победа Порошенко была для нас абсолютно не нужна. Это было бы продолжение всего того негативного, что было у нас в отношениях с Украиной.

Мне сейчас скажут, а откуда вы уверены, что Зеленский [не такой] – я не уверен, я думаю, что Зеленский базово будет продолжать курс на сближение с НАТО, с ЕС. Но, тем не менее, изменения будут, будут другие люди, другие фигуры, будут другие определённые возможности.

Какие возможности: я не хочу войны России и Украины, Порошенко вёл дело к войне. Я надеюсь, что Зеленский учтёт уроки Порошенко, что его провалил украинский народ, и вот на такую супервраждебность по отношению к России не пойдёт», – рассказал Пушков.

«Вспоминаю 2014 год. «Турчинов – враг, Турчинов – это плохо, Турчинов – кровавый пастор, вот, придёт Петя – его все знают. Петя – нормальный мужик, все с ним общались, ну, он сейчас ритуальные слова скажет, но мы с ним договоримся». Мы хотим в очередной раз обмануться?» – риторически спросил ведущий.

«Пока у нас не будет своей повестки по Украине, пока у нас не будет своей повестки по Донбассу, пока не поймём, что мы хотим. Да, у нас общая история, но чего мы с ними заигрываем? Это они должны нас просить, а мы что-то пытаемся вокруг них танцы», – добавил Владимир Соловьёв.