«Не вывезем. Нужно эвакуироваться»: майор ВСУ жалуется на российские УПАБы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Киева нет противодействия управляемым планирующим авиабомбам, которые российская армия сбрасывает на позиции ВСУ, не заводя свою авиацию в зону действия армейского ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Людям нужно эвакуироваться – это однозначно, оборонительные сооружения нужно ставить, однозначно, западных партнеров просить о дополнительных «Пэтриот» – однозначно. Ну, мы не вывезем, однозначно не вывезем. Сбивать планирующие бомбы у нас нечем – это уже точно», – сказал «айдаровец».

«Я не думаю, что на Сумщине может быть столько сепаров, как на Донетчине, надеюсь, что не сдадут позиции размещения наших ПВО, как сдали на Донбассе, это факт. Самолеты, потому что УАБы сбивать – есть оборудование, но оно супердорогое и его у западных партнеров на пальцах одной руки. Потому это нереально. Но сбивать их самолеты, не подпускать их на возможную дальность сброса до 100 километров можно, насколько я разбираюсь в «Пэтриот», – заявил Лапин.