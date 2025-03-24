«Не XX век» – эксперт уверен, что переправы через Днепр и десанта в Одессе не будет

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Российское командование вряд ли решится на такие масштабные операции, как форсирование Днепра или десант в Одессе, потому что они чреваты огромными потерями.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так или иначе, нравится нам это или нет, но мы будем договариваться на менее выгодные для нас условия. Те, кто кричит «шапками закидаем» и намерен утверждать, что Россия во всех политических, дипломатических, военно-экономических своих ипостасях сильнее, чем 50 государств Запада, включая Соединенные Штаты – живите в иллюзии. Но иллюзии к реальности не имеют никакого отношения. Поэтому, да, мы будем добиваться максимально хороших для нас результатов, но это будет не то, к чему мы стремились», – сказал политолог.