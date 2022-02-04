«Не Янукович, но и не Альенде»: Соловьев взял интервью у Лукашенко

Российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев прилетел сегодня в Минск и взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Разговор продлился 1 час 50 минут, еще полчаса собеседники общались «на ногах» без камер.

Пресс-служба белорусского лидера сообщает, что в интервью были затронуты следующие темы: «Отечество от Минска до Владивостока», «сравнение с Ли Куан Ю», про предателей и Беломайдан.

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Делясь впечатлениями от интервью, Соловьев в интервью российскому «Спутнику» рассказал анекдот про Лукашенко.

«Нравится вам Лукашенко, выбираете вы его – хорошо. Ну вот он в хоккей играет, говорит смешно. У нас куча анекдотов про Лукашенко. Например, Лукашенко подходит к коровам и говорит: «Ну шо, будем давать план по молоку или сразу по мясу». У нас Лукашенко воспринимается очень ласково – такой народный персонаж. Но он не наш президент», – сказал Соловьев.

В интервью государственным белорусским СМИ он был более комплиментарен и признался, что его критическое отношение к белорусскому лидеру изменился после знаменитого эпизода Беломайдана, когда Лукашенко вышел на ступени Дворца независимости с автоматом.

«У меня отношение к Лукашенко изменилось в тот момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит. Этот момент с автоматом для меня было переломным. Я сказал тогда: это не Янукович. Но и не Сальвадор Альенде. Потому что Сальвадор Альенде взял автомат и погиб. А здесь надо было взять автомат и победить. Есть принципиальная разница. Мало просто взять автомат, надо оказаться среди людей, которые понимают, что ты пойдешь вместе с ними», – сказал Соловьев.

При этом обо всей белорусской оппозиции во главе с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской телеведущий отозвался крайне негативно, потому что «она враг, ее задача нанести максимальный вред интересам моего государства».

«Мне было интересно смотреть, потому что на глазах зарождались технологии как уничтожения власти, та, с другой стороны, противодействия. Сначала, казалось, полного информационного провала, а потом неожиданного возрождения из ниоткуда и абсолютной информационной победы», – сказал Соловьев.

Российский журналист считает, что Беломайдан начался после того, как Лукашенко не позволил использовать минские переговоры по Донбассу в интересах Украины.

«Лукашенко предоставил площадку. И что за это получил? Его же предали. При этом, когда стало ясно, что не удается использовать в своих интересах, то пошел удар вплоть до уничтожения государственности. Не важно, как вы относитесь к президенту Белоруссии. Надо просто смотреть тенденцию. Очевидно, что Белоруссии как самостоятельного государства не было бы. Была бы эпоха разрозненных княжеств, условной Украины, которая разорвана между олигархическими кланами, а потом бы просто разобрали на составные части», – сказал Соловьев.

Он пожалел, что интервью было коротким, потому что «с человеком такого масштаба можно говорить и 10 часов». По итогам разговора журналист пришел к выводу, что Лукашенко не собирается уходить с поста президента, потому что находится «в блестящей форме интеллектуальной и физической, цепкий».

«При этом такая внешняя открытость меня не вводит в заблуждение, потому что, когда Лукашенко говорит, видно, что это человек очень жесткий. В тех вопросах, которые касаются его убеждений и представлений о том, что хорошо для Белоруссии, не должно быть ни у кого ни малейших заблуждений – не Янукович. Если ты теряешь эту непосредственность, уровень доверия, желания верить людям, то какой ты руководитель. А если ты становишься полностью закрытым и никому не доверяешь, ты превращаешься в тяжелейшего человека. Президент таки не стал. Это цена за открытость, за сопереживание. Это та наивность, которая необходима, чтобы изыскивать и смотреть новые варианты. Это то, как остаться человеком», – сказал Соловьев.

Он подарил Лукашенко книгу о Белоруссии 1724 года издания, а в ответ получил конфеты и обещание «именного танка».

«Это был тернистый путь, но Соловьёв его прошёл. За последние несколько месяцев это уже второе интервью Владимира Рудольфовича с лидерами европейских государств. Первым был Президент Сербии Александр Вучич. Надо отметить, что и белорусский Президент, видимо, «отпустил» обиду на критику, в своё время звучавшую из уст известного российского журналиста. А умение поступаться личным ради государственной цели – наивысшее качество политика», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.