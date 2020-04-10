Не забудем, не простим: Эксперты о жесткой реакции Шойгу

10.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Если в Чехии на государственном уровне осуществляются акты вандализма в отношении памятников героям-освободителям от гитлеровской Германии, Россия готова за свой счет забрать на свою территорию демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. В будущем российское правосудие должно распространить и за пределы границ РФ практику уголовного преследования за глумление над монументами Красной армии.

С такой жесткой реакцией на последние события в чешской столице выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «ПолитНавигатор» спросил у экспертов, какие последствия будут иметь инициативы главы оборонного ведомства.

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«Инициатива вернуть памятник в Россию абсолютно разумна – мы должны уважать память своих полководцев, своих героев. Конечно, мы должны их возвращать на свою землю – здесь много мест, где эти памятники будут стоять абсолютно достойно.

Насколько я знаю, в эту ситуацию вмешалось уже правительство Чехии, памятник просто будет перенесен, поэтому давайте подождем, что будет дальше. А так, повторюсь, если памятнику не найдется места там, то оно найдется у нас», – поддерживает инициативу Шойгу известный военный обозреватель Владислав Шурыгин.

С ним согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Что касается стремления России вернуть этот памятник сюда – это я считаю абсолютно правильным. Мы найдем достойное место на одной из центральных площадей или улиц Москвы, где этот памятник может быть установлен», – полагает Коротченко.

Военный историк Армен Гаспарян, один из разработчиков закона об охране памятников героям Великой Отечественной войны, приветствует идею министра об уголовном преследовании заграничных вандалов.

«Я входил в рабочую группу, которая тоже давала рекомендации, что именно там должно состоять в этом законе. Уже Следственный комитет возбудил уголовное дело против этого циничного подонка из Праги, который говорил о том, что «на Коневе нет защитной маски в условиях карантина». Я считаю, что здесь необходим полный пакет – уголовное дело, экономические санкции, все как положено. Тогда вся эта публика начнет очень быстро осознавать изменившуюся архитектуру на этом контуре. Потому что они привыкли к тому, что Россия спокойно взирает на это, если не считать общественного негодования. Нужно показать, что ситуация изменилась, это будет полезно», – сказал Гаспарян.

Политолог Алексей Мартынов подчеркнул, что Россия могла бы симметрично ответить на действия пражских властей.

«Очевидно, что рано или поздно памятник заберут на родину, где он займет достойное героя место. То, что происходит в Чехии и вообще в восточноевропейских странах – в Польше мы это видели и в других местах, где разрушают советские памятники и даже могилы – с этим все ясно. Я бы не ограничился только условным уголовным преследованием с точки зрения того, что если вдруг, когда-нибудь эти люди окажутся на территории России, то им дадим и так далее. Я бы начал с того, что демонтировал все многочисленные мемориальные объекты на территории России, посвященные бело-чехам. Демонтировал бы памятники, мемориальные доски на Дальнем Востоке, в Центральной России, на Урале, где все это происходило, и сдал бы это все в местные краеведческие музеи. «Мы же не против исторической памяти, но она должна сохраняться в районных, краеведческих музеях».

Второе, что я предложил бы сделать властям Москвы – я бы оперативно переименовал бы улицу Гашека, на которой находится чешское посольство в улицу маршала Гречко – легендарного маршала Гречко, который внес огромный вклад в становление обороноспособности нашей страны, он и сам – активный участник Великой Отечественной Войны. К 75-летию победы это был бы прекрасный повод переименовать улицу в честь него в центре Москвы. Для этого, я считаю, самая лучшая улица, которую можно переименовать – это улица Гашека, на которой по странному стечению обстоятельств находится чешское посольство.

Еще бы я рекомендовал столичным властям совместно с Московским метрополитеном переименовать станцию метро «Пражская» в станцию имени маршала Конева. Может быть, вполне в среднесрочной перспективе, когда памятник легендарному маршалу Коневу вернется на Родину, он мог бы занять место в вестибюле станции Московского метрополитена его имени. Мне кажется, это было бы блестящим ответом на все эти дурно пахнущие действия со стороны чешских властей», – заявил Мартынов.

Его коллега Олег Матвейчев посчитал снос монумента провокацией Запада накануне празднования 75-летия победы Советского Союза над нацистами.

«Данные действия чешской стороны, очевидно, приурочены к годовщине победы, специально для того, чтобы испортить 9-е мая. Все это делается определенными кругами, скорее всего и дирижируется НАТОвцамии – не думаю, что это делается самими чехами. Огромное количество самих чехов протестует против этого, – тем более, что большой туристический поток раньше всегда был в Чехословакию со стороны России. Чехи никогда так злобно не действовали, как те же поляки или прибалты.

Очевидно, это решение на высшем уровне принято и из-за границы продиктовано. Какой-нибудь американский посол это скомандовал делать.

Наше предложение забрать памятник встретило хамский ответ, что они не хотят его передавать и не будут передавать – это тоже довольно новая практика. Многие памятники, снесённые и убранные с постсоветского пространства, передавались российской стороне», – рассуждает Матвейчев.

Он поддерживает предложение Шойгу об уголовном преследовании за попытки сноса памятников советским воинам в Европе.

«Давным-давно пора принять федеральный закон об уголовном преследовании не только вандалов внутри России, но и за пределами всех, кто касается наших памятников. А также об обязательном включении национальных и иных санкций ко всем лицам, которые, так или иначе, были причастны к вандализму и давали определенные приказы.

Причем, эти персональные санкции должны быть не такие, что запрещен въезд в Россию – это может их не напугать, а гораздо более существенные, касающиеся именно уголовных преследований и иного, чтобы они думали прежде, чем подписывали те или иные документы.

Можно только приветствовать и ждать, когда Госдума подобные законы начнет принимать. Кстати говоря, этот закон можно сделать обратного действия – то есть, это все должно касаться не только памятников с того момента, как был закон принят, а и всех прошлых снесенных монументов», – заявил Матвейчев.