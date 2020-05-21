«Не забудем! Не простим! Репостим!» – политик призывает распространять портреты поджигателей войны на Украине

21.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к пользователям социальных сетей с призывом распространять портреты украинских политиков, подстрекавших к началу и продолжению гражданской войны в бывшей советской республике, что уже обернулась десятками тысяч искалеченных судеб.

«Вот эти фотографии. Тех негодяев, соучастников убийства, а некоторые побывали и на войне. Некоторые призывали к терроризму, разжиганию ненависти, ксенофобии, русофобии и уничтожению настоящей истории Украины.

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На этих фотографиях есть людишки, которые героизируют нацизм, фашизм и всякую бандеровскую нечисть. Именно эти люди глумились над настоящими героями Великой Отечественной войны, которые дали нам мир и освободили нас от коричневой чумы. Мало того, советские люди построили нам города, заводы, промышленные предприятия и многое другое. А самое главное, подарили мир! Именно эти подонки в 21 веке, продавшись заокеанским и европейским партнерам в 2014 году принесли моей Родине войну. А это разруха, смерть и убийства.

Ведь они из своих рупоров вели политику хаоса, войны, ненависти, предавши народ Украины. Вот почему я им ставлю клеймо «УБИЙЦА». Ложь убивает людей! Ложь убила страну! Принесла нам бардак, нищету и тысячи смертей. А не они ли глумились над Одессой, над крымчанами, над жителями Донбасса? А не они ли прикрывали все злодеяния Турчинова, Порошенко и их клики? А не они ли голосовали за все преступные, античеловеческие законы: налог на войну, проведение АТО, блокаду, защищая террористов-меджлисовцев, которые взрывали ЛЭПы, устроили блокаду Крыма, подвергая крымчан самому настоящему геноциду, экономической катастрофе и голоду? Не приравнивается ли это к тому же самому убийству?» – объясняет Журавко.

«Поэтому я вас очень прошу, распространяйте эти фотографии, чтобы изображенные на них люди были нерукопожатными, и чтобы им на всем земном шаре не было места», – обращается он к своим сторонникам.