«Не захвачу, так закошмарю» – Белковский раскрыл тактику Зеленского по Крыму

Елена Острякова .  
09.08.2023 17:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина не собирается захватывать Крым, но хочет сделать жизнь на полуострове невозможной.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не собирается захватывать Крым, но хочет сделать жизнь на полуострове невозможной. Об этом...

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«Если отбросить пропагандистский слой, направленный на психологическую мобилизацию украинского народа, а это палка о двух концах: чем больше ты обещаешь, тем жестче будет отходняк. Где взятие Крыма? Понятно, что все действия, которые предпринимаются, направлены на то, чтобы сделать Крым и Черноморский бассейн территориями крайне опасными для жизни. Чтобы по возможности крымчане, в особенности те, кто приехал после 2014 года, покидали эту территорию как можно быстрее.

Эта тактика оправдана. Это вовсе не означает, что Украине как-то удастся продвинуться в приобретении территориально контроля над Крымом или его частями», – сказал Белковский.

Он считает, что такая тактика не найдет понимания у накаченного пропагандой украинского населения, у которого «отходняк будет горьким».

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