Не заморачиваясь доказательствами, Брюссель ввел санкции за Навального

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении представителей российских властей, якобы причастных к отравлению блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ВВС, ссылаясь на постановление Совета ЕС, опубликованном сегодня в «Официальном журнале» Евросоюза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В санкционном списке есть директор ФСБ Александр Бортников, а также первый замглавы администрации президента СРФ Сергей Кириенко.

Кроме того, санкции введены в отношении начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Также в санкционный список включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), считающийся в ЕС местом создания боевого вещества «Новичок», которым якобы был отравлен Навальный

«Ввиду продолжающейся угрозы распространения и применения химического оружия шесть лиц и одно юридическое лицо должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», – говорится в постановлении.

Кроме того, Брюссель попытался объяснить, почему в санкционный список включены именно эти люди.

Так, начальник управления президента России по внутренней политике Ярин якобы был назначен в рабочую группу по противодействию Навальному.

«С учетом своей руководящей роли в этом управлении, Андрей Ярин отвечает за оказание помощи лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», – утверждает в документе.

Стоит отметить, что, как и в случае с Яриным, по остальным фигурантам списка мы видим лишь голословные утверждения и домыслы.

«Кириенко как первый замглавы администрации президента отвечает за внутреннюю политику. Как и в случае с Яриным, совет принял во внимание его руководящую роль и возложил на него ответственность за помощь тем, кто был причастен к отравлению.

Полпред Меняйло отвечает за реализацию политики Кремля в Сибири, и поэтому Евросоюз также отнес его к числу тех, кто не может не нести ответственность за произошедшее с Навальным.

О Бортникове в постановлении сказано: «Навальный находился под наблюдением в момент отравления, из чего можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии ФСБ». Поэтому директор спецслужбы несет, с точки зрения ЕС, ответственность, поскольку возглавляет ее.

Попов, по данным ЕС, в качестве замминистра обороны отвечает за исследовательскую деятельность, в том числе за научно-технические разработки. Минбороны России взяло на себя ответственность за запасы химического оружия, унаследованные от СССР, а использование химоружия на территории России «могло быть только результатом умысла или халатности со стороны министерства».

Криворучко – заместитель министра обороны, курирующий вооружения, что включает в себя надзор за запасами оружия, поэтому, говорится в постановлении, несет ответственность за оказание помощи лицам, которые были причастны к отравлению Навального, – отмечается в публикации.

.

Что узнали СМИ

Как писала New York Times, санкции могут ввести в отношении узкого круга представителей российской элиты, которые на протяжении многих лет были близки к президенту Владимиру Путину.

Это Бортников, Кириенко и его подчиненный Ярин, еще накануне сообщило американское издание, ссылаясь на свои европейские источники. Вместе с ними под санкции, заранее узнала газета, могут попасть заместители министра обороны Криворучко и Попов, а также полпред президента Меняйло.

Считается, что лица, которым грозит замораживание активов и запреты на поездки в ЕС, знали об отравлении или участвовали в его планировании, заявили New York Times три высокопоставленных европейских чиновника на условиях анонимности.

Немецкая Süddeutsche Zeitung приводила такой же список персоналий, но в нем также фигурировал предприниматель Евгений Пригожин.

Французская газета Le Monde не публиковала фамилии россиян, которые попадут под санкции, но указывала, что они грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Le Monde первой сообщила, что санкции за Навального грозят шести физическим лицам.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров накануне пообещал зеркальный ответ на санкции за Навального.

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», – заявил Лавров в интервью ведущим СМИ России.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов. Они вступают в силу с 15 октября.