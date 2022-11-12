Не заниматься самообманом. Жертвой нашей пропаганды должен становиться враг, а не мы

Новости Украины

Известный в ура-патриотических кругах политолог Ростислав Ищенко порадовал почтенную публику свежим прогнозом, согласно которому ВСУ могут воспользоваться ситуацией и создать группировку в 20-30 тысяч человек, которая начала бы движение прямо на Москву.

По мнению Ищенко, эффект внезапности вполне позволит украинцам за одну ночь ворваться в Белгород, Курск, Орел или Брянск.

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«За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе – от смоленского до рязанского, после чего выйти к МКАДу и даже проскочить до Кремля», – говорит Ищенко.

Вот такую мрачную картину рисует недавний предсказатель скорого и неизбежного распада Украины, еще недавно сверхоптимистично предсказывавший заход русских танков в Киев и Львов.

Такая резкая – аж на 180 градусов – смена риторики «говорящих голов, пусть в данном случае речь идет пока что о конкретном и единичном примере, тем не менее, весьма показательна и красноречива. И не только тем, как мизерна грань, отделяющая перемогу от зрады, но более всего той степенью безответственной легкостью, с которой пропагандисты раздают любые прогнозы.

Вот и в данном случае показательно не само допущение о возможности прорыва ВСУ вглубь РФ – это как раз вполне реальный при определенных условиях сценарий, к которому нужно быть готовыми, а та легкость переключения режимов с переможных фанфар на посыпание головы пеплом с криками «Все пропало!». Причем в исполнении одного и того же спикера. В котором, как в капле воды, отражаются все достоинства и недостатки российской пропаганды.

Глядя на ход СВО несложно представить, что само решение о заходе на Украину танковыми колоннами в феврале принималось под железобетонные гарантии таких вот оракулов, что у России все на мази, а Зеленский сбежит за три дня.

Остается надеяться лишь на то, что качество непубличной аналитики, в России все же повыше чем то, что скармливают рядовым потребителям информации в открытом режиме. Потому что если нет, то совсем беда. Общество поневоле становится жертвой и заложником потребляемой им собственной шапкозкидательской пропаганды, теряя иммунитет к горькой правде в случае слишком уж резкого разрыва между желаемым и действительным.

Привычка замыливать реальность и заниматься индивидуальным и групповым самоуспокоением однажды может сыграть с русскими злую и неприятную шутку.

Мы тут смеемся над их Арестовичами, однако российские коллеги «Люси» по цеху сплошь и рядом ничуть не лучше и их спасает разве что девичья память аудитории, демонстрирующей редкостную необучаемость.

Оно-то конечно приятнее и привычнее рассуждать о том, что США загнали себя в тупик, Европа готовится к переходу на дрова, а Киев – к тотальной эвакуации, только суровая реальность все время возвращает с небес на землю, а там, как в припеве старой песни Танича про черного кота, пока все наоборот.

В тупике пока что находимся мы – без ясной стратегии, с невнятными задачами и неопределенными целями. И эвакуируемся пока что тоже мы.

Что же до Европы – так ведь надежды московских примиренцев выиграть зиму пуитем заморозки текущей линии фронта имеют свою цену, и цена эта давно озвучена – не дать Европе замерзнуть. Как обычно, авансом и без твердых гарантий того, что по итогам желающим мира московским «Иванычам» выйдет хоть какая-то скидка за их благотворительность.

В текущих условиях было бы правильнее не кормить граждан успокоительным позитивом, а заранее настраивать на тяготы в долгой дистанции. Если, конечно, обобщенный стратег Кац не принял непубличное решение сдаться, просто мы о нем еще не знаем. Во всяком случае, свежая ремарка г-на Пескова, не нашедшего ничего унизительного для России в добровольной сдаче Херсона, несколько настораживает.

Но если сдаваться не намерены, тогда стоит убрать из информационного контура вот этих феерических персонажей с рассказами о скором крахе Украины, а вместо этого серьезно готовить, к примеру, народное ополчение в приграничных областях или прорабатывать планы эвакуации крымчан на случай подрыва Крымского моста. Украина уже провела репетицию, выяснилось, что теоретически ничего невозможного в этом нет, так что за «можем повторить» с украинской стороны дело не станет.

Тем более что Россия по-прежнему является натуральным проходным двором для вражеской агентуры. В этом смысле показателен совсем свежий инцидент в столичном аэропорту Домодедово, где вооруженная группировка под носом у силовиков средь бела дня устроила разборку с киргизами, отняв у них сумку с четырьмя миллионами долларов наличкой. А если бы на месте обычных бандосов были украинские диверсанты?

Тотальное разгильдяйство наверху пока что компенсируется почти безграничным ресурсом инфантильной доверчивости на низах. Вот и уход из Херсона несмотря на бурления в соцсетях, не привел ни к каким негативным для внутриполитической стабильности эксцессам в реале.

Социологи указывают, что хотя российский социум начинает осознавать тяготы геополитической конфронтации, которая уже воспринимается не как медийная, а как обыденная реальность, однако базовым принципом, определяющим отношение общества к власти, остается подход, согласно которому «руководству виднее».

Это, конечно, хорошо для начальства, и ему сильно повезло с таким народом, однако массовая привычка уклоняться от личной ответственности за судьбу страны может сыграть не на руку России в критический момент, особенно на фоне таких же массовых ожиданий возможного предательства в верхах, когда выяснится, что как и в 1612 году бояре сами открыли новым «полякам» ворота от Москвы, а защищать столицу и страну некому.

И нет, это не призыв капитулировать. Это призыв «давайте не заниматься самообманом».