“Не заплатят за апрель. Никому”: в СМИ пишут, что Порошенко «кинул» своих агитаторов

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

За две недели до второго тура выборов в штабе действующего президента произошла утечка информации – Порошенко решил не рассчитываться с работниками своих штабов, агитаторами и “сеткой”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание «Украинская Стена».

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Как заявил инсайдер издания, Порошенко вне себя от злости из-за провала первого тура выборов. Поэтому дана команда не платить никому. Как стало известно, без денег останутся не только рядовые работники, но и специалисты, которые курировали работу штабов разных уровней – от областных, до районных.

“Не заплатят за апрель. Никому. Ни технологам, ни медийщикам, ни агитаторам, ни их бригадирам. Не будет денег и на сетку для обеспечения “правильног” голосования в день “Ч”. Уже сейчас не платят наблюдателям и членам комиссий, хотя с ними по правилам должны были рассчитаться сразу после подсчета бюллетеней”, – заявил инсайдер.

Инсайд, полученный из центрального штаба Порошенко, уверяет, что в Киеве, недовольны результатами первого тура выборов, и намерены таким образом наказать «нерадивых» подчинённых.

Подобная политика чревата для главы государства крупными проблемами во втором туре президентских выборов: целый ряд людей, работавших на Порошенко в первом туре, не намерены дальше сотрудничать, отмечается в публикации.

Издание отмечает, что акая информация приходит из всех регионов Украины.

Ранее одесское издание Таймер сообщало, что Центральный штаб Петра Порошенко отказался покрывать расходы на работу региональных штабов в Одессе и ряде других городов Украины, где результаты выборов оказались слишком уж неблагоприятны для действующего главы государства.

В первую очередь, речь идёт о сотрудниках избирательных комиссий, представлявших Порошенко либо непосредственно, либо через тех или иных технических кандидатов. Обычно с такими сотрудниками принято рассчитываться сразу после выборов — на следующий день или через несколько дней.

Однако в данном случае процесс растянулся на значительно более долгий срок. Как отмечало издание, не будет денег и другим работникам штабов, даже занимающим ответственные должности. Без оплаты останутся агитаторы и “сетка”, которая должна голосовать за деньги.