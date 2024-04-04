Не запрещать, а возглавить. Что России делать с западным культурным влиянием

Русская культурная экспансия является необходимым условием для существования самой русской культуры. Причем эта экспансия касается, прежде всего, русского языка, которому также необходимо обновление для уверенного шага в будущее.

б этом говорили на пленарной сессии Московского экономического форума «Культурная среда и русский культурный код», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спасти русскую культуру можно только обеспечив её конвертацию в мировом масштабе, считает худрук «Нового Театра» Эдуард Бояков.

«Это закон России. Закон Эстонии другой, эстонцы должны по-другому спасать эстонскую культуру, они должны замыкаться. А Россия, если замкнётся, она моментально превратится в неконкурентное поле, в Эстонию. В мире и в нашей истории огромное количество примеров. XIX век – это история, когда мы брали идею, например, французского романа, и присваивали, и сделали лучший роман в мире. И к концу XIX века всем было понятно, что лучший роман в мире – это русский роман. Так было с русским балетом, так было с оперой. Взяли, командировали Глинку в Италию, он научился писать оперы, приехал, и всё, через 20 лет «Могучая кучка», и мы становимся главной музыкальной державой, которая даёт через 20 лет ещё всему миру русский музыкальный авангард», – указал Бояков.

Руководитель креативного агентства Streetart, со-основатель фестиваля уличного искусства «Стенограффия», писатель Евгений Фатеев добавил, что никакие запреты зарубежной культуры сегодня не сработают.

«Я уверен в том, что технология эскапизма либо запрета сегодня не сработает. Мы не должны побеждать американский рэп – мы должны стать лучшими в рэпе. Только тогда мы его присвоим, только тогда мы начнём легитимно умно этот жанр подчинять себе. Как Малевич. Историю европейской станковой живописи начал Джотто еще в раннеренессансную эпоху. Но квадратную точку в истории фигурантивной станковой живописи поставил наш Малевич. То есть мы научились, присвоили и стали диктовать законы», – пояснил выступающий.

«И второе, самое важное – удручает архаичность и уже какая-то затасканность словарного и терминологического инструментария, с помощью которого мы описываем сегодняшнюю реальность. Я с высшим образованием, я всё-таки ещё советское образование получил, поэтому мне повезло. Я очень могу понять рассказанное, умное, сложное и тонкое в старых словах. Но даже кусочек меня всё равно ловится на мысли, что им всё мимо. Нам нужно срочно обновлять словарь о реальности, о современности. И в этом смысле нам нужно, может быть кто-то это сделает, но нам нужен зуд, драйв, общенациональная игра в словотворчество. Нам нужно в слова. Язык – дом бытия, и поэтому в будущее со старыми словами не получится. Обратите внимание: мы можем сколько угодно сетовать про наши словарные заимствования из английского, но в описании будущего сегодня нам русского сегодняшнего не хватает и не хватит. Такая же ситуация, кстати, была в начале XIX века. Я вот к чему – первооснова всего обновление словаря», – заключил Фатеев.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.