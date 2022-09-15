«Не жалейте ракет – Украина должна погрузиться в каменный век» – Мардан

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Новости Украины

Реалии современных войн таковы, что жизнь украинских промышленных центров, а, как следствие, и украинского государства, должна быть парализована.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критически важная инфраструктура Украины должна быть уничтожена, она должна быть парализована. Жизнь украинского государства, украинских промышленных центров должна быть парализована. Является ли это чем-то гуманитарно-сомнительным? Нет. Так ведётся война на современных урбанизированных территориях. Я, конечно, надеялся и надеюсь, что следующим объектом атаки будет электростанция в Киевской области, называется она Трипольская тепловая электростанция, самая мощная в Киевской области. Питает она несколько областей – Киевская, Черкасская и Житомирская. Без неё Киев погрузится во тьму. Так и должно быть – Киев должен жить во тьме, во мраке. Пока не закончится война…» – убеждён Мардан.

«Всё верно наши делают, главное не останавливайтесь. Пожалуйста, не останавливайтесь. Не жалейте ракет. Бейте. Эта территория должна погрузиться в каменный век», – призвал радиоведущий.