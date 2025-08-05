Многие попавшие на фронт насильно мобилизованные граждане Украины пытаются сдаться в плен, но оказываются убиты в спину националистами.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинские боевики начали активно сдаваться в плен, были сделаны соответствующие выводы со стороны украинского командования. По моей информации, за две недели порядка отделения, то есть 10-15 человек, пожелали добровольно сдаться в плен.

Но сейчас эта тенденция идёт к снижению. Здесь есть ряд факторов. Прежде всего, активно сдаются в плен как раз те, кого бросают в местные штурмы без подготовки, буцифицированных, так называемых, – граждан Украины. Вот они очень активно желают сдаться», – отметил Марочко.