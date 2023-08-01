«Не жалеют солдат» – командование ВСУшниками перешло к натовским офицерам

Владимир Гладков .  
01.08.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Практически все подразделения ВСУ уже находятся под командованием натовских офицеров, которые совершенно не жалеют украинских солдат при выполнении поставленных задач.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Практически все подразделения ВСУ уже находятся под командованием натовских офицеров, которые совершенно не жалеют...

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«Сейчас практически на всех направлениях, за исключением Сырского (Артёмовск) и Купянска, осуществляют командование напрямую офицеры НАТО. Под Авдеевкой уже польское командование. То есть, даже командиры не украинские.

Штаб у них находится в Днепре (Днепропетровск). И по стратегии они считают, что командующие подразделением должны находиться как можно дальше от линии фронта. Поэтому наши и долбят этот Днепр», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что западные командиры гонят украинских солдат на кровавые штурмы, потому что боятся – как только наступление прекратится, ВС РФ перейдут в контратаку.

«Ну а американцы продолжают атаку, закидывать трупами. Американцы очень боятся, что как только перестанут атаковать, наши тут же вернут то, что они захватили за два-три месяца. Потому что у нас там стоит свежая ударная армия, и не одна. Как только они выдохнутся и перейдут к оборонительным действиям, мы тут же перейдём в наступление», – резюмировал военкор.

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