«Не жалеют солдат» – командование ВСУшниками перешло к натовским офицерам

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Практически все подразделения ВСУ уже находятся под командованием натовских офицеров, которые совершенно не жалеют украинских солдат при выполнении поставленных задач.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас практически на всех направлениях, за исключением Сырского (Артёмовск) и Купянска, осуществляют командование напрямую офицеры НАТО. Под Авдеевкой уже польское командование. То есть, даже командиры не украинские. Штаб у них находится в Днепре (Днепропетровск). И по стратегии они считают, что командующие подразделением должны находиться как можно дальше от линии фронта. Поэтому наши и долбят этот Днепр», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что западные командиры гонят украинских солдат на кровавые штурмы, потому что боятся – как только наступление прекратится, ВС РФ перейдут в контратаку.

«Ну а американцы продолжают атаку, закидывать трупами. Американцы очень боятся, что как только перестанут атаковать, наши тут же вернут то, что они захватили за два-три месяца. Потому что у нас там стоит свежая ударная армия, и не одна. Как только они выдохнутся и перейдут к оборонительным действиям, мы тут же перейдём в наступление», – резюмировал военкор.