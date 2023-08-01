«Не жалеют солдат» – командование ВСУшниками перешло к натовским офицерам
Практически все подразделения ВСУ уже находятся под командованием натовских офицеров, которые совершенно не жалеют украинских солдат при выполнении поставленных задач.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сейчас практически на всех направлениях, за исключением Сырского (Артёмовск) и Купянска, осуществляют командование напрямую офицеры НАТО. Под Авдеевкой уже польское командование. То есть, даже командиры не украинские.
Штаб у них находится в Днепре (Днепропетровск). И по стратегии они считают, что командующие подразделением должны находиться как можно дальше от линии фронта. Поэтому наши и долбят этот Днепр», – сказал Хайруллин.
Он подчеркнул, что западные командиры гонят украинских солдат на кровавые штурмы, потому что боятся – как только наступление прекратится, ВС РФ перейдут в контратаку.
«Ну а американцы продолжают атаку, закидывать трупами. Американцы очень боятся, что как только перестанут атаковать, наши тут же вернут то, что они захватили за два-три месяца. Потому что у нас там стоит свежая ударная армия, и не одна. Как только они выдохнутся и перейдут к оборонительным действиям, мы тут же перейдём в наступление», – резюмировал военкор.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.