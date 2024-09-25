«Не ждать армию и ФСБ» – в Крыму призвали ловить бандеровцев и диверсантов по всей территории России

Вся территория России задействована в СВО, и атаки беспилотников на НПЗ и нефтебазы происходят не с территории Украины.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал журналист, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда летают беспилотники в Мурманской, Читинской области, в Забайкалье и на Дальнем Востоке, разве они с территории Украины? Уже на территории России есть – если не агенты СБУ и ГУРа, то просто купленные и завербованные мерзавцы. В Омске два пацана-десятиклассника проникли на аэродром и метнули «коктейль Молотова» в вертолёт Ми-8. Зачем они это сделали, бунтовали? Просто дураки, идиоты. Но есть целенаправленные запуски беспилотников по нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам. И даже в Тверской области, когда от беспилотника взорвался склад, даже не обсуждая халатность людей, у которых снаряды хранились на открытом воздухе, кто-то же наводит их?! И это не «арестовичи», «гордоны» и прочие «подоляки» такое делают», – отметил он.

По словам обозревателя, с подобными «мерзавцами, которые хотят заработать и показать свою силу», надо бороться не только на Украине, но и в России.

«Не мне рассказывать, как на Украине победили бандеровцы. Они в 1950-х годах вырезали учителей, врачей, агрономов, потому что народ должен быть тёмен и послушен, тогда им проще управлять. И тех же врачей, учителей после Майдана засовывали в мусорные ящики, когда на Украине мразь захватила власть. Я думаю, что эта мразь будет продолжать действовать в Херсонской, Запорожской областях, в Крыму. В Донецкой и Луганской республиках их уже давно вымели, но с ними, как с тараканами – пока дустом не выведешь, ничего не изменится. Надо понимать, что специальная военная операция проходит не только на территории Украины – она проходит в России. И людям не стоит ждать, когда российская армия или ФСБ за них всё сделает. Надо быть бдительными и смотреть, кто рядом и чем занимается», – заключил Литовкин.