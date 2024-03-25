«Не ждите» – бежавший экс-вице-премьер напророчил Путину успешные перевыборы в 2036 году

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Владимир Путин будет занимать пост президента РФ еще, как минимум, 20 лет.

Об этом занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы, бывший вице-премьер правительства РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу и успокоить наших зрителей, и сказать: ребята, не надейтесь, что это случится скоро. Если Владимиру Владимировичу никто не поможет это сделать, то сам он это сделает очень не скоро. Я даю, минимум, еще лет 20. Его брат недавно умер в 91 год. Папа с мамой умерли в 88 и 87. Ну и образ жизни. Все это вместе у него очень хорошо складывается. Так что у него еще выборы в 2036 году будут», – сказал Кох.

Он отказался делать предположения по поводу преемника Путина, поскольку считает, что следующим президентом РФ станет «случайный человек».