«Не ждите чудес, Россию не победить» – эксперт из Азербайджана

Для оказания эффекта на ход боевых действий Украине потребуется использовать, как минимум, пятьдесят самолётов F-16.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы F-16 стали важным компонентом по истощению воздушных ресурсов противника и нанесения ударов по расположениям противника, нужно будет, как минимум, пятьдесят F-16.

На один аэродром пятьдесят F-16 не посадите. Это нужно будет два аэродрома, к каждому, как минимум, 1-2 ЗРК малой и средней дальности, и одна установка «Пэтриот», чтобы защищать», – сказал Рустамзаде.