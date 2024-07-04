«Не ждите чудес, Россию не победить» – эксперт из Азербайджана
Для оказания эффекта на ход боевых действий Украине потребуется использовать, как минимум, пятьдесят самолётов F-16.
Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы F-16 стали важным компонентом по истощению воздушных ресурсов противника и нанесения ударов по расположениям противника, нужно будет, как минимум, пятьдесят F-16.
На один аэродром пятьдесят F-16 не посадите. Это нужно будет два аэродрома, к каждому, как минимум, 1-2 ЗРК малой и средней дальности, и одна установка «Пэтриот», чтобы защищать», – сказал Рустамзаде.
«Не ждите с этим чудес. Запад понимает, что чисто военным ресурсом не то что Украина, а даже вся НАТО Россию не победит. Я не призываю Украину к капитуляции, я говорю реальные вещи», – подытожил эксперт.
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