«Не ждите чудес, Россию не победить» – эксперт из Азербайджана

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 20:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для оказания эффекта на ход боевых действий Украине потребуется использовать, как минимум, пятьдесят самолётов F-16.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для оказания эффекта на ход боевых действий Украине потребуется использовать, как минимум, пятьдесят самолётов...

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«Для того, чтобы F-16 стали важным компонентом по истощению воздушных ресурсов противника и нанесения ударов по расположениям противника, нужно будет, как минимум, пятьдесят F-16.

На один аэродром пятьдесят F-16 не посадите. Это нужно будет два аэродрома, к каждому, как минимум, 1-2 ЗРК малой и средней дальности, и одна установка «Пэтриот», чтобы защищать», – сказал Рустамзаде.

«Не ждите с этим чудес. Запад понимает, что чисто военным ресурсом не то что Украина, а даже вся НАТО Россию не победит. Я не призываю Украину к капитуляции, я говорю реальные вещи», – подытожил эксперт.

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