«Не ждите Горбачева»: украинцы осознали, что после Путина будет еще хуже

17.09.2022  12:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Рассчитывать на то, что на смену президенту России Владимиру Путину может прийти прозападный политик, как это произошло в позднюю эпоху СССР, не стоит.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт,  директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассчитывать на то, что на смену президенту России Владимиру Путину может прийти прозападный политик,...

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«Нашим американским партнерам нужно набраться решительности. Есть концептуальная проблема, насколько я понимаю, в администрации президента Байдена – они не готовятся к трансформации России в следующее состояние. Следующее состояние, я имею в виду, на создание нескольких десятков новых государств», – сказал эксперт.

«В США они считают, почему-то, что победа над Россией завершится так же, как и победа над Советским Союзом – придет Горбачев после Путина, начнет говорить о гласности, новом мышлении и перестройки, и все будет хорошо, потом будут выборы, Россия ослабнет и будет период 90-х годов.

Абсолютно нет – сначала после Путина придет на волне или путча, или военной хунты реально ультарадикальная патриотическая военизированная хунта, которая будет создавать огромные проблемы окружающему миру», – заявил Самусь.

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