Не ждите победы Трампа. Переговоры нужны сейчас – Арестович

Украина уже сейчас должна переходить к переговорам с Россией, а не ждать еще три месяца в надежде на выборы в США. Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За это время, уверяет Арестович, в стране погибнет еще больше населения.

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«Наш украинский политический бомонд и значительная часть патриотического общества, кроме правых, целиком и полностью, с головой в демократах. Они взращены демократами, они верят в то же самое, во что демократы, они получают деньги от демократов. Поэтому Трам для них такой же злейший враг и кошмаром для них является победа администрации Трампа. А теперь внимание – это означает, что война будет длиться еще август, сентябрь, еще октябрь и еще ноябрь, где будет выдвинуто это предложение, которое три месяца будет вырабатываться», – сказал экс-советник ОП.

«Как вы думаете, сколько украинцев погибнет – детей, военных, гражданских, сколько будет еще снесено инфраструктуры для того, чтобы все равно сесть за стол переговоров с Россией? А не велика ли цена за попытку пересидеть и дождаться победы демократов? А почему за тот же стол переговоров, за который уже сказано, что будем садиться в ноябре, не сесть сейчас, и уже сейчас, а не на три месяца позже остановить бойню и удары по гражданским?», – заявил Арестович.