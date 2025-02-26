Не ждите пророссийского: следующим президентом Украины будет такой же жулик и вор – крымский учёный

На Украине нет пророссийских политиков, а есть жулики и аферисты, использующие свое положение для личного обогащения. Поэтому любой пришедший на смену Зеленскому президент будет компромиссной фигурой.

Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мне приходилось общаться с так называемыми пророссийскими силами на Украине – они никогда не были пророссийскими… и проукраинскими тоже. Это были жулики, аферисты, единственная цель которых была использовать свое служебное положение для личного обогащения. Украина была просто кошельком, в который можно в любой момент залезть и вытащить нужную сумму. А для плебса всегда вбрасывался тезис о великом украинском народе. Это чисто расовая националистическая идеология, которая пронизала все», – отметил он.

По словам эксперта, если говорить о конкретных кандидатах, то это будет компромисс между Россией и США.

«Нам может не понравится, но это будет представитель колониальной администрации, удовлетворяющий обе великие державы, который будет выполнять их волю. А если их воля не будет выполняться, то карательный отряд от имени Киева будет подавлять на подконтрольной территории, если такая будет. Потому что Украина – это страна, где возможно все. Причем по самому худшему сценарию. И новую руину, и новую гражданскую войну отбрасывать нельзя. Но сегодня и в интересах США, которые враждебны нам, и в интересах России – наплевать на всю эту Европу», – подчеркнул политолог.

По его словам, логика событий описана еще 170 лет назад Николаем Данилевским в книге «Россия – Европа»: как только Европа объединяется, она неминуемо отправляется в наступление на Россию.