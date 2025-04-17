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На Западе прозвенел очередной звоночек по президентству Зеленского. Заметное раздражение авторитарными замашками хозяина Банковой и его очевидное нежелание уходить начинают напрягать даже британцев. У которых, к тому же, уже готов кандидат на замену. Свидетельством таких тенденций можно считать сегодняшнюю публикацию в журнале The Economist с красноречивым заголовком: «На Украине происходит монополизация власти».

«Самая серьезная уязвимость Украины может быть не военной, а политической. С самого начала конфликта многие либеральные и умеренные украинцы столкнулись с дилеммой. Привлекая внимание к некомпетентности, коррупции или бесхозяйственности правительства, они рискуют подорвать международную поддержку. Но молчание означает согласие с растущей монополией Зеленского на власть, которая иногда подрывает эффективность государства и даже сами военные действия», – говорится в материале.

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«В то время как западные СМИ и европейские лидеры превозносят Зеленского и превращают его в знаменитость, мы чувствуем себя в ловушке», — цитирует журнал слова главреда одного из прозападных медиа-рупоров – ежедневной интернет-газеты «Зеркало недели» Юлии Мостовой.

Отмечается, что если критиковать Зеленского было сложно и до того, как в феврале Трамп напал на него и назвал «диктатором», то сейчас это сделать практически невозможно. «Если Зеленский чувствует, что у него нет конкурентов, значит, выборы приближаются», — говорит один из чиновников на условиях анонимности.

Готовясь к электоральному блицкригу, государство, похоже, ужесточает свою хватку, делает вывод журнал.

«В феврале Петр Порошенко, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию, был наказан за неопределенные «угрозы национальной безопасности». Его активы были заморожены. Его также обвиняют в «государственной измене» в рамках судебного дела, которое, по мнению критиков, похоже на юридическую войну. Санкции фактически запрещают ему участвовать в любых выборах. Как бы украинцы не относились к Порошенко, многие видят в этом опасный прецедент. «Если Порошенко можно отстранить от избирательного процесса без решения суда, то и любого другого можно отстранить», — говорит депутат Верховной Рады от порошенковской партии Алексей Гончаренко.

Преследованиям подвергаются и активисты «гражданского общества». Среди таких «жертв режима» журнал упоминает скандально известного обвинениями в воровстве гуманитарки для ВСУ и уклонением от мобилизации, однако крайне влиятельного в кругах прозападных грантоедов Виталия Шабунина, главу «Центра противодействия коррупции».

«Политика Украины далека от российской, а концентрация власти — естественное следствие военного конфликта. Но некоторые из самых убежденных сторонников Киева все больше беспокоятся, что это может зайти слишком далеко», – опасается журнал.

Правда, оговаривается автор материаоа, украинская демократия никогда по-настоящему не основывалась на верховенстве закона.

«Ее плюрализм обеспечивался разнообразием регионов, конкурирующими интересами властных групп и активным гражданским обществом, которое опиралось на поддержку западных посольств и СМИ», л откровенно призается журнал.

Но сегодня все эти ранее сдерживающие факторы ослабляются или устраняются.

«Во имя эффективности власть сосредотачивается не в правительстве или парламенте, а в руках нескольких неизбираемых чиновников в офисе президента, включая руководителя аппарата Андрея Ермака, спичрайтера Зеленского Дмитрия Литвина и курирующего силовые структуры Олега Татарова. Администрация не желает делиться властью не только с оппонентами, но и со всеми, кто рассматривается как потенциальный соперник. Зато лоялисты вознаграждаются местами в советах директоров государственных компаний», – говорится в статье.

Ну и как же в материале на подобную тему не подсветить в положительном ключе «лондонского кандидата»?

«Тех, кто проявляет слишком большую независимость от Банковой, пользуется поддержкой населения или имеет прямые связи с западными странами, увольняют или отодвигают на второй план. К таким людям относится популярный главком ВСУ Валерий Залужный, снятый с должности в феврале 2024 года и отправленный послом в Лондон».

Среди уволенных упоминаются также бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мустафа Найем, возглавлявший агентство по восстановлению Украины.

«Различия во мнениях и критически настроенные СМИ рассматриваются скорее как угроза, чем как сила. Севгиль Мусаева, главный редактор «Украинской правды», ведущего интернет-издания страны, жалуется, что вместо того, чтобы разобраться с причинами, побуждающими к журналистским расследованиям, аппарат президента отвечает ограничением доступа, преследованием рекламодателей и рассматривает любой контакт с журналистами как предательство», – отмечает британский журнал.

«Движение Украины в сторону более авторитарного правления неудивительно, учитывая давление, с которым она сталкивается, поскольку конфликт продолжается уже четвертый год. Однако риск в том, что это подрывает устойчивость страны к самоорганизации. Как говорит Гончаренко: «Мы продемонстрировали, что маленькая демократия может противостоять большой автократии и превратиться в дикобраза. Но маленькая автократия может быть проглочена большой», – подытоживает The Economist.

Обращает на себя внимание тот факт, что материал практически целиком построен на цитировании либо людей Порошенко, либо прозападных грантоедов и грантоедских СМИ. Это говорит о том, что сегодня имеется, как минимум, ситуативная смычка между этими сегментами украинского политикума, недовольными монополизацией власти Зеленским. А фигурой, обьединяющей эти группы является Валерий Заоужный.